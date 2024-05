Taverna, una joya de la gastronomía escondida en la CDMX

No, no es taberna, es Taverna; sí, con “V”. Su llegada a la colonia Juárez hace algunos años nos tomó por sorpresa, pues fue uno de los primeros spots que querían consolidar al barrio como la next big thing en cuestión artística y gastronómica. Después de años, recordamos su grandeza y la importancia que tuvo, al revisitar su cocina y probar los nuevos platillos que han sido agregados al menú. Esto es todo sobre Tavernaen la CDMX y las razones para visitarlo en tu próxima salida a comer.

Emme Prieto Cortesía

Empezamos nuestra visita en la calle de General Prim 30, en la Colonia Juárez tan solo a unos pasos de Soho House y dentro del edificio histórico de Prim, donde nos reunimos año con año para celebrar lo mejor del arte contemporáneo y echar unas copitas en el roof. No dejes que el lenguaje coloquial y la ligereza de nuestra redacción te engañen, y te hagan pensar que Taverna es un lugar que se debe tomar a la ligera, pues sus alimentos y su exquisita micología es tan compleja como la literatura del siglo XIX, y se debe respetar. Ahora sí, Desde el momento en el que entras te recibe una atmósfera demasiado serena con un cierto tipo de energía escondida que ruega por ser descubierta. La luz baja y tenue contrasta con la música, creando el ambiente ideal para tener conversaciones de esas que importan, acompañadas claramente de una buena copa de vino y un platillo al centro que se comparte al igual que los pensamientos más profundos.

Hojitas de parra Cortesía

Nuestro festín inicia con una tostada de campachi, curado por unas cuantas horas, y acompañado de un Chile fermentado muy al estilo de la sriracha, que sí o sí se tiene que maridar con unas gotitas de limón para poder extraer todos los matices de este platillo que por más que parezca sencillo es simplemente el inicio de una increíble historia. Después de eso pasamos a unas zanahorias acompañadas de un hoco que he hecho en casa qué se fusiona con la ceniza de un limón horneado que se pulveriza y da cierta acidez a la cuestión. Para terminar esta primera etapa de la comida, seguimos con unas hojas de parra muy al estilo libanés que nos cuentan sobre la esencia mediterránea del Taverna.

Cortesía

En cuanto a los platos fuertes, tuvimos la oportunidad de probar unos cuantos, pero el favorito sin duda fue el festín de conchas que como lo explica el chef Emmanuel Prieto, son simplemente distintos tipos de almejas y conchas que se encuentren disponibles dependiendo la temporada y vienen bañadas de una salsa de mantequilla con vino blanco, estragón y salsa madre al estilo Taverna.

Personalmente, mi parte favorita de toda esta experiencia fue el postre. No me malentiendan, la comida es un deleite total, y es como ninguna otra cosa que haya probado en la Ciudad de México, pero si podemos ser francos el taberna tiene un cierto tipo de je ne sais quoi con los postres, porque a pesar de a pesar de que comimos todo lo que no habíamos comido en toda la semana, pudimos hacerle un huequito al postre: un crumble de moras con helado hecho en casa y frutos rojos, acompañado de vino blanco mexicano obviamente.

Cortesía

Este restaurante entra en la misma lista de todos los restaurantes que ponemos aquí: la lista de sinceras recomendaciones. Espera pagar un precio elevado, pero porque este es un restaurante de alta gama con una experiencia culinaria especial basada en los sabores mediterráneos y la frescura de los ingredientes locales.