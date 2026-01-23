Suscríbete
¿Por qué el primer look de Harry Styles está dando de qué hablar?

El cantante apuesta por un diseño a medida de una casa italiana en el video de su nuevo sencillo “Aperture”

Enero 23, 2026 • 
Tania Franco
Harry Styles regresa a la música con un primer look firmado por Prada

Harry Styles marca su esperado regreso a la música con el estreno de Aperture, y lo hace acompañado de un primer look cuidadosamente construido por Prada, revelado en imágenes del videoclip. El cantante aparece con un abrigo de algodón azul marino, camisa estampada y pantalón de lana gris, combinados con zapatos Prada Collapse en verde lima, una elección que equilibra sobriedad clásica con un acento contemporáneo.

Diseñado a la medida

El atuendo refuerza la narrativa visual del video y confirma la estrecha relación de Styles con la casa italiana, consolidándolo una vez más como una de las figuras masculinas más influyentes en la moda actual. Este primer vistazo no solo marca el inicio de una nueva etapa musical, sino también una propuesta estética elegante y deliberada, donde la moda vuelve a ser parte esencial del discurso artístico de Harry Styles.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
