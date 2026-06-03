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Siete años después de la muerte de Karl Lagerfeld, su gata Choupette no ha recibido su millonaria herencia

En 2019 se dijo que Karl Lagerfeld había heredado 170 millones de euros a su famosa gata Choupette; sin embargo, la felina no ha recibido un solo centavo.

Junio 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, no ha recibido su millonaria herencia

Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, no ha recibido su millonaria herencia

Getty Images

El legendario diseñador alemán Karl Lagerfeld falleció el 19 de febrero de 2019 a causa de un cáncer, pero antes de su muerte se aseguró de que su adorada gata Choupette quedara bien cuidada y respaldada por una millonaria fortuna.

La gata birmana de ojos azules iba a heredar una fortuna estimada en 150 millones de libras esterlinas para mantener el lujoso estilo de vida al que Lagerfeld la había acostumbrado; sin embargo, la felina no ha recibido ni un solo centavo de esa supuesta herencia.

Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, no ha recibido su millonaria herencia

De acuerdo con diversos medios, además de la millonaria herencia, el diseñador habría dispuesto un monto de aproximadamente 1.5 millones de dólares, para garantizar que Choupette continuará llevando su vida lujosa.

Sin embargo, Françoise Caçote, el ama de llaves que Lagerfeld designó como cuidadora permanente de Choupette, ha revelado que la gatita no ha recibido su herencia, por lo que se encuentra en la ruina.

“Quiero ser completamente transparente: hoy no hemos recibido absolutamente nada”, declaró el ama de llaves en entrevista para la revista The Atlantic.

Choupette vive en el departamento de Françoise, quien trabaja medio tiempo para poder costear los gastos de la gata, mientras se resuelve lo de su herencia, pues incluso, ha tenido que contratar costosos abogados.

“Dada la situación, he tenido que contratar abogados costosos para reclamar la herencia a mi nombre y garantizar que se respeten debidamente los deseos de Karl”, explicó Caçote al citado medio.

Y agregó: “Mientras tanto, hago todo lo posible por honrar sus deseos, especialmente que a Choupette no le falte nada. Esa es mi prioridad. Lo más importante es que sea feliz, esté rodeada de amor y afecto, y esté protegida como Karl habría querido. Seguimos esperando que la situación algún día se resuelva pacíficamente”.

¿Cómo era la lujosa vida de Choupette antes de que muriera Karl Lagerfeld?

Choupette llevaba una vida de lujo: tenía un par de doncellas personales, viajaba en jet privado, comía en vajilla y protagonizaba campañas publicitarias.

Según Karl Lagerfeld, Choupette era la gata más famosa del mundo, y llegó a presumir que su felina, había generado más de tres millones de dólares en contratos comerciales solo en 2014.

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Choupette Karl Legerfeld
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