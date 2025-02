Elon Musk acepta que se equivocó: esta es la promesa que no pudo cumplir

Elon Musk ha prometido durante nueve años la conducción completamente autónoma, ‘Full Self Driving’, según él, esto sería posible no solo en los Teslas más modernos, sino en aquellos vehículos del catálogo que cuenten con el Hardware 3, integrado en los modelos 2019 y 2023, sin embargo, recientemente admitió que se equivocó.

Fue en octubre pasado cuando Elon Musk aceptó que la empresa aún no podía lograr su promesa de ‘Full Self Driving’ en el Hardware 3 (HW3).

“No estamos seguros al 100%. Hardware 4 tiene varias veces más capacidad que HW3. Es más fácil hacer que las cosas funcionen en HW4 y cuesta mucho esfuerzo exprimir eso en HW3. Hay alguna posibilidad de que HW3 no alcance el nivel de seguridad que permite el FSD no supervisado”, explicó el empresario sudafricano.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, el jefe FSD de Tesla, Ashok Alluswamy, aseguró que aún no se dan por vencidos, aunque luego Elon Musk se sinceró y dijo: “la verdad es que tendremos que reemplazar todos los ordenadores HW3 en los vehículos en los que se compró FSD”.

Elon Musk acepta que se equivocó con la conducción autónoma

Elon Musk reconoció que los autos que están equipados con el Hardware 3 no van a tener la potencia suficiente para usar el Auto Pilot de Tesla, por lo que la empresa los sustituirá de manera gratuita, sin embargo, este beneficio aplicará solo para aquellos que compraron el paquete Full Self-Driving de hasta 15 mil dólares.

Cabe recordar que Tesla ya había anunciado que “todos los coches producidos desde 2016 son capaces de Full Self-Driving”.

El magnate dijo en una conferencia con el equipo de Tesla la semana pasada: “Creo que la respuesta más honesta es que vamos a tener que mejorar los ordenadores Hardware 3 para aquellos que compraron Full Self-Driving. Va a ser duro y difícil, pero lo conseguiremos”.

La promesa de un vehículo que permitiría la conducción autónoma cuando estuviese disponible se vendía como una mejora adicional de 12 mil dólares al comprar el auto.

La promesa que Elon Musk no ha logrado cumplir desde 2016

La promesa de la conducción autónoma no es algo reciente ni es exclusivo del Hardware 3, viene desde 2016, cuando montaron el ordenador Hardware 2.0 en sus vehículos. Un año después comenzaron a modificar el esquema introduciendo el Hardware 2.5, y para 2019, todos los Tesla que salían de fábrica, ya incluían el Hardware 3, al que se hace referencia ahora y que el magnate admite que no soportará el ‘Full Self Driving’.

En mayo de 2024, un juez en Estados Unidos rechazó el intento de Tesla de desestimar una demanda en su contra. La compañía de Elon Musk fue acusada de engañar a los propietarios sobre las capacidades de autoconducción de sus autos.

La demanda nacional fue puesta desde tiempo atrás, argumentando que Tesla y Elon Musk hicieron afirmaciones falsas sobre las capacidades del Autopilot y otras tecnologías de autoconducción desde 2016.

Esas promesas llevaron a los conductores a pagar más por sus vehículos, pues les aseguraron que pronto llegaría la conducción autónoma, según dijeron los demandantes.

Una juega en San Francisco indicó que los propietarios podrían avanzar con sus demandas por fraude, ya que confiaron en las declaraciones de Tesla sobre el hardware de los vehículos y su capacidad de conducción autónoma.

Ya han pasado 9 años y la promesa de ‘Full Self Driving’ no ha llegado y parece que no llegará pronto.

Algunos demandantes compraron sus vehículos desde 2017 con el compromiso de que pronto llegaría la capacidad de conducción autónoma, pero no ha sucedido aún.