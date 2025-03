¿Fue por Jennifer Aniston? Michelle Obama confiesa por qué no tuvo un tercer hijo con Barack Obama

La ex primera dama, Michelle Obama, confesó que su esposo, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quería tener un tercer hijo, sin embargo, ella se negó.

La famosa pareja tiene dos hijas: Malia Obama, de 26 años, y Sasha Obama, de 23. Sin embargo, la abogada se sinceró con Kylie Kelce en su podcast ‘Not Gonna Lie’, donde reveló que ella y su esposo tuvieron diferencias por el tamaño de su familia.

“Barack me dijo: ‘Deberíamos tener una tercera’, y yo le respondí: '¡Ay!’ Y en ese momento pensé: ‘Creo que he tenido suerte con estas dos’”, contó Michelle Obama.

También habló de forma honesta sobre su experiencia como madre y lo que ha significado para ella criar a sus dos hijas, lo cual le ha traído muchas alegrías, pero también desafíos.

Al hablar sobre sus temores en la maternidad temprana, Michelle Obama recordó los pensamientos que la invadieron cuando dio a luz: “Creo que la tristeza posparto que sentí con mis hijas surgió del amor inmenso que les tengo. Las miraba y pensaba: ‘Dios mío, solo me tienen a mí. Me siento tan mal por ellas’”.

Michelle Obama revela aspectos íntimos de su relación con Barack Obama

Además de la maternidad, la también escritora reveló detalles íntimos sobre su dinámica matrimonial con el ex presidente: “La hora de dormir es el mejor momento del día”, dijo entre risas.

“Barack se burla de mí porque me acuesto temprano. No entiende la importancia de tener buenas sábanas, y eso está bien. Si hay gente en casa, estoy presente, conversando, pero en cuanto todo termina, intento no acostarme antes de que se ponga el sol”, contó.

El nuevo proyecto de Michelle Obama lejos de Barack Obama

Michelle Obama acudió al podcast de Kylie Kelce para promocionar su propio podcast ‘IMO’ (In My Opinion), el cual conduce junto a su hermano, Craig Robinson, el cual se estrenó el pasado 12 de marzo.

“IMO con Michelle Obama y Craig Robinson” abordará “preguntas cotidianas que moldean nuestras vidas, relaciones y el mundo que nos rodea”, según un comunicado de prensa.

Los hermanos presentarán un episodio semanalmente con un invitado especial del mundo del entretenimiento, los deportes, negocios y salud.

Los falsos rumores de romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama

Los rumores de un supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama han circulado principalmente en redes sociales y algunos medios sensacionalistas desde mediados de 2024. Todo comenzó con una publicación de la revista In Touch Weekly en agosto de 2024, que afirmó, sin pruebas y citando una fuente anónima, que ambos tenían una “obsesión mutua” y una “amistad especial”.

Estos rumores cobraron fuerza nuevamente en enero de 2025 tras la ausencia de Michelle Obama en eventos públicos importantes, como el funeral de Jimmy Carter y la toma de posesión de Donald Trump, lo que desató especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con Barack Obama.

Un mensaje supuestamente filtrado, compartido por la youtuber Melanie King en X el 22 de enero de 2025, afirmó que una amiga cercana de Jennifer Aniston había confirmado el romance durante una reunión casual con amigos, en presencia de una vidente. Según este texto, la actriz habría admitido la relación, y “no era un secreto entre sus amigos más cercanos”. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta afirmación, y el mensaje ha sido considerado especulativo por muchos.

Jennifer Aniston abordó estos rumores directamente durante una entrevista con Jimmy Kimmel. Al ser cuestionada sobre la portada de In Touch Weekly, respondió con humor: “No me molestó el rumor, pero es absolutamente falso”. Aclaró que solo había visto a Barack Obama una vez y que tenía una relación más cercana con Michelle Obama, diciendo: “Conozco más a Michelle que a él”.

Su representante también desmintió cualquier vínculo romántico, destacando que la intérprete admira a Obama como figura pública, pero no existe una relación personal entre ellos. Hasta el momento, nadie ha presentado una prueba sobre este rumor y los involucrados lo han negado categóricamente.

Por su parte, Barack Obama no ha comentado directamente sobre los rumores, pero el 17 de enero de 2025 publicó un emotivo mensaje de cumpleaños para Michelle en Instagram, llamándola “el amor de mi vida” y reafirmando la solidez de su relación. La oficina de los Obama ha negado categóricamente cualquier problema matrimonial, calificando los rumores como conjeturas sin fundamento.