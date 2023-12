Minnie West revela que su ex Alejandro Speitzer la ayudó a sanar tras la muerte de Amparín Serrano

Minnie West habló del duelo que atraviesa por la repentina muerte de su mamá Amparín Serrano, a quien lamentablemente vio morir hace más de un año tras caer de un balcón en su casa.

En una entrevista para el podcast de Aislinn Derbez, Minnie recordó el apoyo que recibió de su entorno para salir adelante y superar la pérdida del pilar de su familia. Durante la conversación, la actiz abordó el tema de su relación con Alejandro Speitzer con quien sostuvo un noviazgo de más de 7 años.

Minnie dijo que a pesar de ya no ser pareja, son muy buenos amigos y tras el fallecimiento de su mamá se volvieron a reencontrar para sostener una plática sanadora para ambos, especialmente para Minnie.

“Antes yo estaba negada a querer verlo para hablar con él, no sé si por miedo, yo era la que decía: ‘Perdón, pero no, de mi parte todo bien’. Cuando pasa lo de mi mamá, lo quise ver, porque esos 7 años él también vivió con mi mamá y el platicar esto con alguien que sabe perfectamente cómo era yo con mi mamá, aunque fuera mi ex novio y hubiéramos cortado, me da muchísima paz y también el solucionar, no el rencor, sino este tema que fue de luto grande, el solucionarlo me ayudó bastante. Me cambió la mentalidad desde que pasó lo de mi mamá, por eso lo vi y me ayidó mucho el que me recordara cosas de mi mamá, que me recordará la relación que tenía con ella”, comentó.

Minnie West reconoció que el actor fue su primer amor y le dolió mucho terminar con él debido a las especulaciones que surgieron tras la ruptura.

“Estaba chiquita, era mi primer corazón roto en la vida, no me la esperaba, yo ya veía mi vida hecha, como mucha gente dice, y cuando pasó, mi cerebro no hacía click”.

Por otro lado, Minnie West habló sobre su relación con el hermano de Belinda, Ignacio Peregrín, quien también fue gran apoyo para ella tras la partida de la creadora de Distroller. “La relación es la que más cómoda me he sentido, porque fue mucho menos tiempo, pero estuvo en el momento más feo de mi vida, fue ese apoyo incondicional que no me decía: ‘ya pasó tiempo, ya párate’.