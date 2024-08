Además de Ben Affleck, ¿quiénes son los otros ex maridos de Jennifer Lopez?

Jennifer López finalmente le pidió el divorcio a Ben Affleck, luego de meses de rumores acerca de su separación. El matrimonio de ambos llega a su fin después de casi dos años de casados.

Pero este no es el primer divorcio de la diva del Bronx. La intérprete de On the floor ya ha estado casada en otras ocasiones y aquí te decimos quienes sus ahora exesposos.

Ojai Noa, el primer esposo de Jennifer López

Jennifer López ha estado casada cuatro veces. Su primer esposo fue el cubano Ojani Noa con quien contrajo matrimonio el 22 de febrero de 1997. La cantante y el entrenador se divorciaron después de 11 meses juntos.

Lopez acusó que sufrió problemas legales durante dicho matrimonio, llegando a presentar una demanda contra Noa. Años más tarde, el productor comentó por qué su relación la cantante cambió. “A Jen le encanta estar enamorada, pero se ha comprometido seis veces”, dijo Noa.

“Nosotros nos casamos aquí en Miami”, recordó el también modelo y actor de de su boda con López. “La familia de ella quería hacerla en Nueva York. “Cuando nos casamos yo estaba muy joven, ella estaba muy joven”, añadió sobre su matrimonio con JLo.

El segundo matrimonio de Jennifer López

Luego de su separación de Ojai Noa y de haber salido un breve tiempo con el rapero Sean Combs, JLo comenzó una relación con su exbailarín de respaldo Cris Judd, con quien se casó en septiembre de 2001, en noviembre del mismo año comenzaron una terrible crisis de pareja que terminó en divorcio en junio de 2002.

Después de su segundo divorcio, ella comenzó una relación con el actor Ben Affleck, con quien se comprometió en noviembre de 2002 y canceló su boda a tan solo días de su celebración debido a una supuesta infidelidad por parte del actor. Desde entonces ya se les conocía como “Bennifer”.

Jennifer López y su relación con Marc Anthony

Después de su ruptura con Affleck, comenzó a salir con su antiguo amigo Marc Anthony. La pareja se casó en secreto en junio de 2004. El 7 de noviembre de 2007, la pareja confirmó oficialmente que estaban esperando gemelos: “Mi hermana también tuvo gemelos, por lo que es una cosa hereditaria”, dijo en ese entonces el cantante.

En julio de 2011, la pareja anunció su divorcio, que terminaron solicitando en abril de 2012. Luego de terminar su relación con Marc Anthony, la siguiente relación larga de JLo fue con el exbeisbolista Alex Rodriguez.

Jennifer López y Alex Rodríguez comenzaron su relación en 2018, sin embargo, la pareja anunció su ruptura en abril de 2021 tras cuatro años de relación y un compromiso de boda.

Jennifer López regresa con Ben Affleck

Después de su ruptura con Alex Rodríguez a principios de 2021, la cantante y actriz retomó su relación con su antiguo prometido, el actor Ben Affleck, en mayo de 2021.

El 17 de julio de 2022, se casó en sus cuartas nupcias con el también director, en una escapada, en una boda civil en Las Vegas. La ceremonia oficial se llevó a cabo el 20 de agosto en Georgia.