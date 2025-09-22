Angelina Jolie defiende la libertad de expresión durante el estreno de Couture en San Sebastián

La actriz Angelina Jolie que protagoniza la película de la directora francesa Alice Winocour “Couture”, fue cuestionada sobre a qué le teme como artista y como estadounidense, a lo que respondió, “es una pregunta muy difícil, amo a mi país, pero en estos momentos no lo reconozco”.

“Cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida, o, por supuesto, limite las expresiones y libertades personales de cualquier persona, me parece muy peligrosa. Al igual que todos ustedes y todos los que nos ven, estoy, ya saben, viviendo unos tiempos muy, muy difíciles”, argumentó la actriz.

En la película, Angelina Jolie interpreta a Maxine Walker, una directora de cine estadounidense en proceso de divorcio que afronta la noticia de su enfermedad cuando se encuentra en la Semana de la Moda de París, y que vive un romance con un colaborador, interpretado por el actor francés Louis Garrel.

La artista está familiarizada con las circunstancias de su personaje; en 2013, se sometió a una doble mastectomía, y dos años después fue operada para extirparse los ovarios y las trompas de Falopio, para reducir las probabilidades genéticas que tenía de sufrir cáncer, enfermedad que le costó la vida a su madre y su abuela.

Al respecto dijo, “he pensado mucho en mi madre. En la película pensaba en todos esos momentos que ella había vivido. Ojalá hubiera podido hablar tan abiertamente como yo, y que la gente le hubiera respondido con tanta amabilidad como ustedes, y no se hubiera sentido tan sola. Creo que le habría dicho a Maxine que viviera cada día y se centrara en la vida”.