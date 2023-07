Poncho de Nigris: de qué murió su hermano futbolista, Antonio de Nigris

Poncho de Nigris recordó con mucho sentimiento a su fallecido hermano Antonio de Nigris durante la transmisión de La Casa de los Famosos. El 16 de noviembre de 2009, el mundo del fútbol quedó de luto por la muerte de Antonio de Nigros, quien entonces militaba en el AE Larisa, y tenía tan solo 31 años. La narración de Poncho de Nigris en LCDLF llenó los rincones de nostalgia.

“Llego a la morgue allá en Grecia, fue horrible, en un lugar espantoso. Neta hay un cuarto frío donde están todas las cajas, la abren y sacan el cuerpo y me dicen, ‘aquí está tu hermano’. Y yo vi al futbolista profesional, de la Selección Mexicana, así frío, morado. Lo agarré y lo abracé, me dio una paz y tranquilidad y le dije, ‘aquí estoy carnal, vine por ti, no vas a estar solo’”, narró el presentador entre lágrimas.

¿Quién era Antonio de Nigris, hermano de Poncho de Nigris?

Antonio nació en 1978 en Monterrey, y en este mismo equipo debutó como futbolista. Era hermano de Poncho y de Aldo de Nigris; estaba casado con Sonia Guerra y su hija es Miranda de Nigris. Medios especializados en deporte comparten que Antonio, también apodado ‘Tano’, militó en 12 equipos en nueve años, acumulando 16 goles en partidos internacionales.

Su primer partido con la Selección Méxicana fue en 2001 ante Brasil, donde gracias a uno de sus goles posicionó a México por 2-0, y al final quedaron 3-3. Otra disputa más con el tri fue al año siguiente contra Jamaica, y metió doblete.

A su joven edad había logrado mucho, pero lamentablemente se fue con un pendiente que sí exigió: ser tomado en cuenta para la Copa Mundial de Fútbol 2010. “Ya se tiene boleto a Sudáfrica, y como todos los jugadores mexicanos, yo también deseo jugar el Mundial”, dijo Antonio en su momento. “No me siento en desventaja con los demás jugadores mexicanos, porque sé que cuando empiecen a caer los goles, estando en actividad y con el juego que tengo en el Larisa, llegará esa oportunidad. Sólo debo tener buenas actuaciones en mi equipo”, fueron las palabras de ‘Tano’, pidiendo a Javier Aguirre que lo incluyeran.

¿De qué murió Antonio de Nigris, hermano de Poncho de Nigris?

En 2009 salió la noticia en Radio Fórmula de que Antonio de Nigris murió por problemas cardiacos genéticos. Pero las autoridades deportivas señalaron que Antonio “fue a la muerte sabiéndolo”, ¿a qué se refieren con esto?

Citaron al equipo médico en Turquía y declararon que el futbolista sabía que tenía problemas del corazón, y aún así decidió jugar fútbol. “Al principio de la temporada, antes de empezar la preparación, habíamos hecho pruebas cardiológicas a todos los futbolistas, y desde luego a de Nigris, a él se le había diagnosticado una malformación congénita cardiaca, un engrosamiento de los músculos del corazón. Se lo habíamos comentado y le habíamos dicho que los riespos para personas mayores de 30 se multiplican, y él había dicho que en México ya habían diagnosticado problemas de esta índole”.

Precisamente en Turquía le prohibieron jugar porque sabían que tenía problemas del corazón. El mánager había dicho, “nos estaban acusando de que lo decíamos para anular su contrato con el equipo. Nos decían que estaba dañando la imagen en Turquía. Antonio de Nigris fue a la muerte sabiéndolo”.