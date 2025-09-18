Bella Hadid preocupa por su salud tras ser hospitalizada

Bella Hadid aparece en el hospital conectada a una vía intravenosa y recostada en la cama de un centro de salud. En otra de las imágenes que publicó, aparece tapándose la boca con gestos de angustia, mientras que en la tercera imagen se observa con una bolsa de hielo en su frente.

La modelo de 28 años escribió en la publicación que inmediatamente generó alarmas entre sus seguidores, “lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero”.

Su hermana Gigi Hadid comentó en su posteo, “te quiero, espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces”.

Bella Hadid no dio detalles de las razones que la llevaron al hospital, sin embargo, podría tratarse de alguna complicación con la enfermedad de Lyme que padece. Hace dos años, la modelo compartió una publicación similar, en la que brindó una actualización sobre el tratamiento que venía llevando adelante debido a su enfermedad.

“La niña que sufría que fui alguna vez estaría muy orgullosa de quién soy de adulta, por no rendirme. Vivir en esta situación, que empeoraba con el tiempo y el trabajo, mientras intentaba enorgullecerme a mi misma, a mi familia y a quienes me apoyan, me había afectado de maneras que no puedo explicar. Estar tan triste, con tantas bendiciones, privilegios, oportunidades y amor a mi alrededor fue probablemente lo más confuso del mundo”, mencionó hace dos años.

La supermodelo Bella Hadid detalló, “casi 15 años de sufrimiento invisible”, pero dijo que “valdría la pena” poder difundir amor viendo “la mitad del vaso lleno” y siendo ella misma “por primera vez”.

Su madre, Yolanda Hadid de 61 años, reveló en 2015 que tanto Bella como su hermano Anwar, entonces de 16, habían sido diagnosticados con Lyme en 2012.

De acuerdo con Medline Plus, la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se disemina a través de la picadura de uno de varios tipos de garrapatas. Entre los síntomas se encuentran: fiebre y escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, dolor articular, dolores musculares y rigidez en el cuello.