Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, viven romance de película pese al duro proceso legal que aún existe con Angelina Jolie

Aunque la batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt parece no estar próxima a terminar, el actor ha decidido rehacer su vida mientras este capítulo de su historia se resuelve.

Desde hace aproximadamente un año, Brad Pitt mantiene un tórrido romance con Inés de Ramón, una joven diseñadora de joyas en la que encontró la oportunidad de volver a formar una pareja estable.

Brad Pitt, plenamente enamorado a pesar de que la batalla con Angelina Jolie no ha finalizado

Semanas atrás se dio a conocer que el actor de Hollywood habría tomado la decisión de pedirle a su novia que se mudara con él a una de sus mansiones, con el fin de dar un paso más en su relación y mostrarle así lo comprometido que está con ella.

Esta mudanza llegó en un momento significativo para Brad Pitt, luego de que ganara una de las batallas legales que siguen en curso tras su mediática separación de Angelina Jolie.

Una persona presuntamente cercana a la pareja dijo a In Touch Weekly que hay una meta más en la relación de Brad Pitt e Inés de Ramón: conocer a sus hijos y poder llevar una buena relación con ellos. No obstante, apuntó que esto aún no se consolidaría debido a que Angelina Jolie no estaba entusiasmada con la idea.

Brad Pitt y su novia ya viven juntos Getty, Instagram

Novia de Brad Pitt quiere conocer a los hijos del actor con Angelina Jolie

“Angelina aún ejerce control sobre Brad. Sin duda alguna Inés quiere conocer a los niños, pero sabe que es él quien tiene que hacer lo necesario para poder verlos sin que eso implique tener problemas con Angelina”, expresó la fuente, argumentando que ninguno de los hijos del matrimonio Pitt-Jolie ha conocido a la nueva pareja de su padre.

En contraste con estas declaraciones, hay versiones que señalan que no es Angelina quien les ha prohibido convivir con ellos, sino que serían los propios hijos de Brad y Jolie los que no tienen interés en este encuentro debido a que la cercanía con su padre seguiría fracturada por la forma en que concluyó todo, especialmente por las acusaciones de violencia que surgieron contra Pitt.