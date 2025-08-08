Detienen al hijo de Paulina Rubio en aeropuerto de España por viajar solo

Andrea Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, habría sido retenido por las autoridades al llegar al aeropuerto de Madrid, tras haber viajado solo, según reportó “Ventaneando”.

Según la periodista Rosario Murrieta, el adolescente arribó sin la compañía de Paulina Rubio, debido a que ella tiene una orden de presentación en España por una denuncia interpuesta por su ex, quien la acusó de presunta violencia en agravio de su hijo.

La presentadora contó que Andrea Nicolás estuvo retenido mientras comprobaban su origen y procedencia, lo que se convirtió en una situación tensa.

“Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban de quién era el hijo, cómo viajó sólo, si era español, qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento”.

La tarde del 6 de agosto hubo una moción de emergencia en Miami a la que la cantante no asistió. Esta fue solicitada por “Colate” para acusarla de no cumplir con lo estipulado por la jueza, que le ordenó llevar al adolescente a España para que fuera al campamento en Burgos al que cada año asiste, lo cual ayudaría a mejorar la salud mental del menor.