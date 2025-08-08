Suscríbete
Entretenimiento

Detienen al hijo de Paulina Rubio en aeropuerto de España por viajar solo

De acuerdo con reportes, Andrea Nicolás de 14 años habría sido retenido por las autoridades españolas a su llegada a Madrid, tras haber viajado solo

August 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-colate-.jpg

© Argoimages/jpistudios.com/©GTRESONLINE

Andrea Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, habría sido retenido por las autoridades al llegar al aeropuerto de Madrid, tras haber viajado solo, según reportó “Ventaneando”.

Según la periodista Rosario Murrieta, el adolescente arribó sin la compañía de Paulina Rubio, debido a que ella tiene una orden de presentación en España por una denuncia interpuesta por su ex, quien la acusó de presunta violencia en agravio de su hijo.

La presentadora contó que Andrea Nicolás estuvo retenido mientras comprobaban su origen y procedencia, lo que se convirtió en una situación tensa.

Lee más aquí
juan-soler-paulina-mercado-relacionjpg
Entretenimiento
Paulina Mercado confiesa si siente celos de la ex de Juan Soler
August 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
majo-aguilar-gil-cerezo-reconciliacion.jpg
Entretenimiento
Ex de Majo Aguilar habla de su ruptura con la cantante, ¿van a regresar?
August 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea montijo
Entretenimiento
Galilea Montijo revela que bajó 10 kilos y su novio Isaac Moreno se pronuncia al respecto
August 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

“Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban de quién era el hijo, cómo viajó sólo, si era español, qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento”.

La tarde del 6 de agosto hubo una moción de emergencia en Miami a la que la cantante no asistió. Esta fue solicitada por “Colate” para acusarla de no cumplir con lo estipulado por la jueza, que le ordenó llevar al adolescente a España para que fuera al campamento en Burgos al que cada año asiste, lo cual ayudaría a mejorar la salud mental del menor.

Paulina Rubio
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Opening Ceremony - 21st Marrakech International Film Festival
Entretenimiento
Jacob Elordi vuelve a la soltería y ya es uno de los solteros más codiciados de Hollywood
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
pelicula-año-en-oxford-netflix.jpeg
Entretenimiento
Mi año en Oxford, ¿por qué el final de la película no es el mismo que en el libro?
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
humberto zurita stephanie salas
Entretenimiento
Humberto Zurita abre su corazón para hablar de cómo está viviendo su relación con Stephanie Salas
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yuridia-mama.jpg
Entretenimiento
Yuridia confiesa que tuvo dificultades para ser mamá
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kylie-jenner-hablando-español.jpg
Entretenimiento
Kylie Jenner está aprendiendo español gracias a esta persona
Su maquillador personal, Ariel Tejada es un estilista dominicano que reside en Nueva York
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-08-06 at 9.41.36 PM.jpeg
Entretenimiento
El momento que dejó sin palabras a los fans de Maluma en su concierto de la CDMX
El cantante colombiano tuvo 3 fechas sold out en El Palacio de los Deportes, hizo vibrar a los mexicanos con su mayores éxitos, pero hubo un momento que marcó la primer noche
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
papa-y-hermanos-brad-pitt-.jpg
Entretenimiento
Quién es el papá y los hermanos de Brad Pitt
Ayer se reportó la muerte de la madre del actor a los 84 años, según confirmó la revista People
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
regina-murguia-jns-pareja.jpeg
Entretenimiento
Así fue la relación de Regina Murguía y Tono Baltranena
La actriz, conductora e integrante de JNS tuvo un romance con el integrante de Magneto
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-erik-rubin-separacionjpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de la crisis que vivió tras su separación
La conductora revivió el dolor silencioso tras su ruptura con Erik Rubín
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez