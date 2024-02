El inquietante mensaje que lanzó Kanye West hacia Taylor Swift: “No somos amigos”

La presencia de Taylor Swift en el Super Bowl fue uno de los aspectos más comentados del evento deportivo. Desde el momento en el que la cantante arribó al estadio causó furor y rápidamente captó la atención de los presentes, mientras que internautas buscaban a la distancia la forma de seguir su estadía minuto a minuto.

Fue así como se supo que en el palco contiguo al que ella tuvo acceso para presenciar el partido de su novio, Travis Kelce, quien además resultó ganador junto a Kansas City Chiefs, se encontraba situada Lana del Rey.

Días después del encuentro, un ex jugador de la NFL señaló a Taylor Swift de haber “desterrado” a Kanye West de ese palco, pues supuestamente el rapero habría rentado asientos cercanos a ella. Según la versión de Brandon Marshall, Taylor movió sus influencias para que retiraran a Kanye de su lugar, ya que se habría enterado de que la intención del productor era “robarle atención”.

Kanye West desmiente que Taylor Swift lo expulsara de su palco en el Super Bowl

Esta acusación causó polémica y revivió las rencillas que hay entre ambos intérpretes, como consecuencia del desafortunado incidente protagonizado por Kanye en una entrega de premios, donde se dirigió a ella de manera irrespetuosa.

El rumor de que “Taylor expulsó a Ye del Super Bowl” fue rápidamente desmentido por el propio Kanye, quien mediante su equipo de representantes dijo a TMZ que se trataba de una historia fabricada.

“No soy su amigo”, el inquietante mensaje de Kanye West hacia Taylor Swift

En primer instancia, las palabras del rapero fueron tomadas como una disculpa, simbolizando que ya no tenía intenciones de atacarla como ha hecho los últimos años, incluyendo la ocasión que usó una figura que recreaba el cuerpo desnudo de Taylor en uno de sus videos musicales junto a una frase que insinuaba que la fama de Swift se debía a él.

No obstante, parece que reconciliarse con Taylor Swift nunca ha sido una de las intenciones de Kanye West, puesto que días después de desmentir a Marshall sobre su versión de lo ocurrido en las gradas del Super Bowl, se decidió a mandar un inquietante mensaje dedicado a la intérprete.

Kanye West dejó claro que no tiene ningún tipo de amistad con Taylor Swift Getty

“Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para los músicos, siempre hablamos de cómo ambas agotan giras y películas. Además, estoy seguro de que he sido mucho más útil que perjudicial para la carrera de Taylor Swift. A todos los fanáticos de Taylor Swift: no soy su enemigo, pero tampoco somos amigos”, sentenció West, dejando entrever que no tiene intenciones de retractarse por sus acciones en el pasado.

Por su parte, Taylor Swift no ha dado declaraciones póstumas al Super Bowl, manteniéndose firme en su propósito de no seguir alimentando esta rivalidad que confesó, la lastimó psicológicamente.