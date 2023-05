Ella es Fernanda Aragonés, la pareja de Gael García Bernal que por primera vez mostró en redes sociales

Sabemos que a Gael García Bernal le gusta mantener su vida privada lejos de los reflectores, pero fue durante un evento público en 2019 que decidió que ya no sería así al presentar a su novia, la escritora mexicana Fernanda Aragonés, durante el Festival de Cannes. Durante la proyección de su segunda cinta que llega al festival como director, “Chicuarotes”, el actor ofreció unas palabras de agradecimiento. Gael se dirigió al publicó para hablar de lo feliz que se sentía al estar en Cannes, su gratitud a todo su equipo y principalmente a su querida novia. “Gracias a mi novia Fernanda, que está por ahí, que me ayudó con la película y por todo”, fue así como confirmó su noviazgo, que salió a la luz.

¿Quién es Fernanda Aragonés, novia de Gael García Bernal?

Gael García en el pasado se ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices, incluyendo a Natalie Portman y Dolores Fonzi, con quien tiene dos hijos (Libertad y Lázaro García Fonzi). Fernanda Aragonés es la mujer que le dio al actor su tercera hija de nombre Cosmo.

Fernanda, quien es poeta y escritora mexicana, ya era mamá de una niña (que actualmente tiene 14 años) con su anterior pareja Alex Esparza. Aragonés ha sido abierta respecto a su experiencia con el embarazo, y cuando lo anunció en la revista L’Beauté dijo lo siguiente: “Cuando estuve embarazada de mi primera hija me sentía increíblemente segura, tranquila y contenta, pero despegada de mi cuerpo; como si yo estuviera en pausa y le hubiera prestado mi cuerpo a ella. Todo era muy nuevo e impactante para mi. En esta ocasión no he estado a la expectativa de qué va a pasar con mi cuerpo. Ya tenía una idea del camino, y eso me ha ayudado a fluir y condensar. A dejar que sea divertido. He logrado disfrutar sin miedo. Estoy muy consciente de lo asombroso e importante que es poder crear vida. Creo que es por eso que me siento guapa y más segura que nunca”.

Gael, quien incluso en redes sociales permanece bastante privado de su vida fuera de las cámaras, publicó unas fotografías para celebrar a Fernanda por el Día de las Madres. "¡Feliz día a La Minerva madre, poderosa y amorosa! Gracias por todo, todo”. A lo que Fernanda le respondió, “Y gracias a ti, por todo, todo, todo”.