Este fue el regalo que Canelo Álvarez le dio a Danna Paola en su pelea en Las Vegas

Por decisión unánime, el pugilista mexicano Canelo Álvarez derrotó al estadounidense Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, coronándose como el campeón indiscutible de los pesos súper medianos.

Previo a la pelea del año, la actriz y cantante Danna Paola entonó el Himno Nacional mexicano y se llevó los aplausos del público que reconoció su grandiosa participación.

Sin duda, Danna de 28 años hizo vibrar al estadio y dejó un buen sabor de boca a todos los espectadores, pues no tuvo ninguna equivocación al entonar el himno.

Antes de que Canelo Álvarez y Danna Paola salieran al cuadrilátero, la intérprete de “Pablo”, recibió un regalo sorpresa del boxeador.

La famosa no esperaba la sorpresa que Canelo tenía para ella, se trató de un par de guantes plateados autografíados por el boxeador y personalizados con el nombre de la artista.

Se estima que los guantes que recibió tienen un valor aproximado de 5 mil pesos mexicanos, aunque al estar firmados por el deportista su costo podría elevarse hasta los 40 mil pesos.

Por su parte, la famosa agradeció a Canelo Álvarez por dejarla ser parte del evento. “Gracias por dejarme acompañarte, por tu apoto, por representar al país junto con todos los que estávamos ahí, por dar todo de ti, se ganó campeón, ganó México, ganamos, me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida”.

Danna Paola compartió en sus redes sociales que su participación en la ceremonia representaba un verdadero reto para ella, pero afortundamente logró superarlo, y además acaparó las miradas con su espectacular look compuesto por un minivestido negro estilo gabardina de Balmain con botas altas y medias negras. Complementó su outfit con una gargantilla de Dior.

“Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional mexicano, y llegó el momento”, expresó.

Y agregó, “la presión, la responsabilidad, los nevios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, por miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir... pero lo logré y me siento muy orgullosa de haberlo logrando, aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí".