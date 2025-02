Héctor Herrera se separó: quién es su expareja, quien confirmó la noticia con un tajante comunicado

El futbolista Héctor Herrera y Shantal Mayo anunciaron su separación a través de un comunicado en redes sociales, luego de casi 15 años de relación.

“Con mucho respeto y sinceridad, quiero compartir con ustedes una decisión importante y personal. Después de un tiempo de reflexión y conversación mutua, Héctor y yo hemos decidido, de manera conjunta, poner fin a nuestra relación de pareja. Esta ha sido una decisión difícil, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento”, escribió Shantal Mayo en su comunicado compartido a través de sus historias en Instagram.

Aunque apenas hicieron el anuncio público, revelaron que ya llevan algunos meses separados, pero siguen en constante comunicación por el bien de sus dos hijos. “Quiero compartir con ustedes que, aunque hoy estamos tomando esta decisión públicamente, hemos estado separados por varios meses”.

“Durante este tiempo, hemos tenido el espacio necesario para reflexionar lo que es mejor para cada uno de nosotros, y tras una conversación profunda, llegamos a la conclusión de que lo mejor es seguir por caminos distintos. Aunque nuestras vidas tomarán rumbos diferentes, el cariño, respeto y gratitud que sentimos el uno por el otro siempre permanecerán”.

“Nuestra prioridad seguirá siendo, como siempre, la felicidad y bienestar de nuestros hijos. Nos mantenemos unidos en nuestro compromiso como padres, dedicados a brindarles un entorno lleno de amor, estabilidad y apoyo. Aunque ya no estaremos juntos como pareja, seguiremos siendo un equipo, enfocados en lo más importante: el bienestar de nuestra familia”, añadió Shantal Mayo.

Hasta el momento, Héctor Herrera no se ha pronunciado sobre el comunicado publicado por su ahora expareja ni lo compartió en sus historias en Instagram, pese a que está etiquetado.

Héctor Herrera y Shantal Mayo comunicado Instagram @shanmayo

¿Quién es Shantal Mayo?

Shantal Mayo nació el 15 de noviembre de 1990 en Hidalgo y conoció a Héctor Herrera desde muy joven, cuando él militaba en la segunda división para el Tampico Madero. Se casaron en 2015 y tienen dos hijos en común: David y Valentina.

“Fueron muchos meses sin dinero, en ese momento estaba embarazada y no sabíamos qué hacer porque iba a ser muy difícil, pero siempre le dije que tenía una meta para cumplir y lo apoyé en todo momento”, dijo Shantal Mayo en una entrevista para TUDN.

No se sabe mucho sobre la vida privada de Shantal Mayo, solo lo que comparte en redes sociales, sin embargo, en una entrevista que le concedió al canal de YouTube ‘La Capitana’, contó que es ama de casa.

Héctor Herrera y Shantal Mayo Instagram @h.herrera16

“Yo no me metería a trabajar para que digan ‘es una mujer exitosa porque trabaja’, mi éxito está en mi familia, en acompañar a mi esposo. Muchas veces dicen ‘¿Qué hacen si solo son esposas de futbolistas?’, hago muchas cosas como cualquier otra mujer, pero no puedo estar publicando todo lo que hago porque son cosas privadas, son cosas que no puedo dar a conocer”, declaró.

También ha hecho algunos trabajos como modelo para una revista de moda y estilo de vida.

La pareja se vio involucrada en el escándalo de la fiesta organizada por jugadores de la Selección Mexicana antes de viajar a la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018, reunión que fue bastante polémica debido a que hubo mujeres que no eran las parejas de los futbolistas.

Héctor Herrera fue uno de los asistentes a dicha fiesta, sin embargo, Shantal Mayo dijo en ese momento: “Le dije que creía en él y él me respondió que no tenía nada que ocultar”.