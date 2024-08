Joe Jonas rompió el silencio y habló por primera vez de su divorcio de Sophie Turner: esto dijo

Joe Jonas está por estrenar su nuevo álbum “Music for People Who Believe in Love”, el cual, de acuerdo con sus fans habría sido dedicado a su exesposa Sophie Turner, sin embargo, el cantante aclaró los rumores.

Durante una entrevista a Billboard, el músico aseguró que “tiene una vida bonita”, a pesar de su divorcio de la actriz, con la que tuvo dos hijas: Willa, de 4 años; y Delphine de 2 años.

Joe aseguró que en este nuevo álbum no intenta hablar de nadie: “A veces tenía miedo, pero también era liberador. En este álbum no intento hablar de nadie. No intento poner las cosas en la onda expansiva. Tengo una vida hermosa por la que estoy agradecido. Tengo dos hijos preciosos. Soy una persona feliz, y la música tenía que reflejar eso, pero también el viaje hasta llegar aquí", mencionó.

Añadió que atravesó un período de gran transformación personal, marcado por el autodescubrimiento.

“Estaba pasando por muchos cambios en mi vida, descubriendo quién era yo como persona, padre y amigo, y viviendo bajo la lupa de lo que puede ser la industria de la música”, comentó.

En última instancia, la exestrella de Disney espera que el álbum pueda “ayudar” a cualquier persona del mundo que esté pasando por un mal momento.

“En el fondo, si este cuerpo de trabajo ayuda a la gente a superar lo que están pasando, eso es todo lo que realmente puedo desear”, aseguró.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Joe Jonas?

El lanzamiento oficial del nuevo álbum de Joe Jonas será el próximo 18 de octubre, sin embargo, el pasado mes de julio debutó con ‘Work It Out’, el primer sencillo de este material en solitario.

Este sería el segundo álbum como solista del intérprete de ‘See no more’ luego de que en 2011 estrenó ‘Fastlife’, el cual, a pesar de haber sido exitoso, lo recuerda con amor: “Tengo tanto amor por esas canciones, ¡de hecho envejecieron bastante bien! Pero se siente como una persona diferente”, declaró.