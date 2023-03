La hija de Salma Hayek y la de Alfonso Cuarón comprueban que son mejores amigas

Las respectivas hijas de Salma Hayek y Alfonso Cuarón tienen un par de años de diferencia, pero esto no es impedimento para que tengan una formidable amistad. Así lo comprobaron en la alfombra roja de los premios Oscar 2023, donde cada una acompañó a su mamá/papá y demostraron el poder que vendrá con la nueva generación de cineastas mexicano-estadounidenses.

Bu Cuarón y Valentina Paloma disfrutan con Salma Hayek de la moda en París https://t.co/Mc7G8izZiI pic.twitter.com/KUnFHmrG5o — REGINA PEREZ SERRANO (@GinaPerezSerra) March 10, 2022

Bu Cuarón y Valentina Pinault demuestran ser grandes amigas

Tess Bu Cuarón, 19, y Valentina Paloma, 15, han demostrado en repetidas ocasiones que se llevan muy bien. Aunque la hija de Salma no tiene redes sociales, Bu Cuarón se encarga de subir los divertidos TikToks que hacen juntas y donde muestran los dotes actorales que tienen.

De hecho fue por una de las publicaciones de la hija del cineasta que pudimos conocer el nuevo look de la hija de Salma Hayek, el cual está compuesto por una melena rubia con toques ligeramente más oscuros, que la hacen lucir diferente al look castaño que lucía en el pasado. No cabe duda que la joven se ve espectacular con esta nueva imagen. Esta es la primera vez que Valentina Paloma cambia el color de su cabello diferente a su castaño natural. Sin duda, con esto demuestra que va eligiendo su propio estilo, pues también es una amante de la moda.

Además tanto Salma como Cuarón se han ido juntos de vacaciones con todas sus hijas —incluyendo los hijos de otras madres que tuvo Alfonso, así como las hijastras de Salma, hijas biológicas de Henri Pinault—. El cineasta de ‘Roma’ le organizó una fiesta sorpresa a su vieja amiga, Salma, y todos conviven con frecuencia.

La madre biológica de Tess Bu Cuarón es Annalisa Bugliani. Se conocieron en el Festival de Cine de Venecia edición 2001 durante la alfombra roja. Aunque ella se encontraba en otra relación, le puso fin para vivir su romance con el director mexicano. Se casaron casi de inmediato y fue en 2003 que tuvieron a su primera hija Tess Bu. Su segundo hijo llegaría en el año 2005, su nombre es Olmo Teodoro. Ella es de origen italiano y se dedica al periodismo y la actuación, formó parte del elenco de Harry Potter y el prisionero de Azkaban en 2004. Se separaron en 2008 porque su relación no funcionó a causa de sus distintos temperamentos y sus respectivas agendas de trabajo.