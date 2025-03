La sorprendente reacción de Meryl Streep cuando se enteró que ella y Eva Longoria son primas

Meryl Streep y Eva Longoria comparten más que su elección por la industria del entretenimiento. De acuerdo con ambas actrices, entre ellas también existe un lazo de ADN y un árbol familiar, algo que ha sorprendido a todos, incluso a las estrellas en cuestión.

¿Cómo reaccionó Meryl Streep cuando Eva Longoria le dijo que eran familia?

Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la estrella de Desperate Housewives compartió que en efecto tiene un vínculo familiar con la ganadora del Oscar, y que en una ocasión fue presionada por una amiga para decírselo a la actriz durante una entrega de premios.

“Estaba en los Golden Globes o algo así, detrás del escenario, en el salón verde, y una amiga me dijo ‘Ahí está Meryl, Ve y dile que es tu prima.’ Y yo le dije ‘No va a tener sentido, no sabemos si vi esa parte del show’”, dijo la actriz refiriendose a la serie documental Faces of America, donde Longoria se enteró de la relación distante con la estrella de cine.

La directora de televisión estadounidense dijo que eventualmente habló con Streep. El intercambio no resultó tan incómodo como ella lo había pensado, contando que, tras su encuentro, le dijo a la estrella de “El diablo viste a la moda": “Claro que tienes talento de familia”. A lo que Streep le siguió el juego y dijo: “Y claramente tú tienes la belleza”.

La distante conexión familiar entre Eva Longoria y Meryl Streep no es muy comentada, pero en junio de 2024, la actriz contó a DuJour que Streep la presentó como su prima cuando, junto con el elenco de “Only Murders in the Building”, hicieron una lectura de guion por Zoom para la serie. Sobre ese momento, Longoria comentó: “Ella cuenta la historia y todos están muy confundidos, porque yo soy la persona más latina de la industria y ella es Meryl Streep”.

Actualmente, Eva Longoria se encuentra planeando lo que será su siguiente proyecto. Hace un par de años sorprendió con su debut como directora de cine, pero ahora ha decidido tomarse una pausa para asegurarse de que lo nuevo sea tan impactante como su trabajo previo.

“No tengo prisa por hacer mi segunda película porque busco algo que me resuene. Estoy leyendo de todo, incluyendo muchas posibles películas biográficas. Sabré cuál es mi siguiente historia cuándo la vea. Lo sabré cuando la lea”, dijo.