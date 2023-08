María Félix tendrá su propia Barbie de lujo para celebrar al cine mexicano

Aún en la euforia por el rotundo éxito de la película de Barbie y con motivo del Día del Cine Mexicano, la compañía Mattel anunció el lanzamiento de una edición especial de la famosa muñeca en honor a la actriz mexicana María Félix, conocida como “La Doña”, que desde el primer momento apunta a ser más un objeto de colección que un juguete.

“María Félix, una mujer de incomparable belleza con ambición, inteligencia, determinación y conciencia social, fue una estrella del cine que protagonizó películas internacionales y cautivó al público en todo el mundo”, se lee en la presentación de la pieza en el sitio oficial de la empresa.

La muñeca que homenajea a María Félix cuida cada detalle para replicar el elegante estilo de la diva Mattel

“¡La muñeca Barbie de María Félix brilla como si estuviera bañada en oro!”, explica la ficha del producto que se muestra imponente con un elegante vestido dorado y negro con un broche vistoso al frente, así como joyas vistosas, guantes satinados y tacones negros.

Pero sin duda, lo que más llama la atención en el trabajo de diseño de la muñeca, es la respetuosa interpretación que hicieron de las características que hicieron famosa a la diva mexicana, tales como las cejas arqueadas, la nariz alargada, una negra melena rizada y, por supuesto, el singular lunar en la mejilla izquierda.

La Barbie de María Félix viene con una elegante caja que la convertirá en un objeto deseado para coleccionistas Mattel

¿Cuánto cuesta la Barbie de María Félix y dónde comprarla?

La muñeca de María Félix, de la colección Barbie Signature, salió la venta a través de Amazon con un precio de 1,499 pesos; no obstante, en unos cuantos minutos se agotaron las unidades disponibles para comprar en línea y aunque se espera que vuelva a estar disponible en breve, también se anunció que a partir del 17 de agosto podrá ser adquirida en tiendas físicas de El Palacio de Hierro, Liverpool y Walmart, entre otros establecimientos.

La figura de María Félix reinterpretada por Mattel agotó sus primeras unidades minutos después que salieron a la venta en línea Mattel

La versión de Barbie al estilo de la diva del cine mexicano corresponde a la Tribute Collection de la línea Signature que rinde un homenaje a las mujeres visionarias que han tenido un impacto sobre la cultura popular, como la diseñadora de modas Coco Chanel; Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos; y Oprah Winfrey, presentadora de televisión, entre otras.

María Félix nació en Alamos Sonora el 8 de abril de 1914 Getty images

María Félix fue una de las figuras más importantes del cine mexicano e internacional, aunque su carrera comenzó como modelo y actriz de teatro en la década de 1930. Su debut cinematográfico fue en la película “El peñón de las ánimas” (1943).

Durante su trayectoria protagonizó más de 40 cintas donde interpretó a mujeres fuertes e independientes y hasta villanas seductoras. “La Doña” recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Ariel a la Mejor Actriz por sus actuaciones en las películas “Doña Bárbara” (1943) y “La pasión de vivir” (1952).

Frida Kahlo también tuvo su Barbie y generó polémica

Cabe mencionar que así como ahora se pretende rendir un homenaje a María Félix, en el año 2018 Mattel anunció el lanzamiento de una muñeca con la figura de la emblemática artista mexicana Frida Kahlo como parte de la serie “Mujeres inspiradoras” con la que conmemoraron del Día Internacional de la Mujer.

Aunque la recepción de los fanáticos de Frida Kahlo fue buena, esta estrategia derivó en un nuevo pleito legal con la familia de la artista mexicana que aseguraron que Mattel no estaba autorizada a crear una muñeca basada en ella; así como por eliminar algunos rasgos de la pintora: “Me hubiera gustado que la muñeca tuviera características más similares a las de Frida, no esta muñeca con ojos claros”, dijo en ese entonces Mara Romeo la agencia France-Presse.