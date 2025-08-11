Suscríbete
Mauricio Ochmann habla de sus vacaciones al lado de Kailani

El actor dejó en claro que la convivencia con sus hijas siempre será su prioridad

August 11, 2025 
Diana Laura Sánchez
mauricio ochmann aislinn derbez reconciliacion.jpg

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez llevan una buena relación tras su separación

Instagram @mauochmann

El verano siempre es la oportunidad perfecta para vacacionar con nuestros seres queridos, tal es el caso del actor Mauricio Ochmann quien decidió darse unos días para vacacionar con su hija menor Kailani entre la playa y la naturaleza, disfrutando de aventuras al aire libre, demostrando la complicidad que existe entre ambos.

El intérprete habló con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar donde fue captado de la mano de su hija menor y expresó, “estuvimos vacaciones mucho, fuimos a la playa, fuimos a la naturaleza, la verdad es que me encanta pasar calidad de tiempo, y nos encanta la aventura y todo, entonces es muy padre”.

Ochmann explicó que a pesar de su trabajo para él siempre es importante tener tiempo para sus hijas. “La verdad es que yo estoy muy acostumbrado, muy agendado y mi equipo sabe que mis hijas son mi prioridad. Y cuando son mis planes como papá, el tiempo con mis hijas es muy importante y siempre balanceo todo”.

Asimismo, puntualizó que sus hijas se llevan muy bien y que Aislinn Derbez no tiene ningún problema en que Lorenza y Kailani convivan.

Mauricio Ochmann
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
