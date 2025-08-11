Mauricio Ochmann habla de sus vacaciones al lado de Kailani

El verano siempre es la oportunidad perfecta para vacacionar con nuestros seres queridos, tal es el caso del actor Mauricio Ochmann quien decidió darse unos días para vacacionar con su hija menor Kailani entre la playa y la naturaleza, disfrutando de aventuras al aire libre, demostrando la complicidad que existe entre ambos.

El intérprete habló con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar donde fue captado de la mano de su hija menor y expresó, “estuvimos vacaciones mucho, fuimos a la playa, fuimos a la naturaleza, la verdad es que me encanta pasar calidad de tiempo, y nos encanta la aventura y todo, entonces es muy padre”.

Ochmann explicó que a pesar de su trabajo para él siempre es importante tener tiempo para sus hijas. “La verdad es que yo estoy muy acostumbrado, muy agendado y mi equipo sabe que mis hijas son mi prioridad. Y cuando son mis planes como papá, el tiempo con mis hijas es muy importante y siempre balanceo todo”.

Asimismo, puntualizó que sus hijas se llevan muy bien y que Aislinn Derbez no tiene ningún problema en que Lorenza y Kailani convivan.

