Naomi Watts rompió el silencio sobre la menopausia en Hollywood: el tema que nadie quiere tocar

Naomi Watts, la reconocida actriz de Hollywood, decidió romper el silencio sobre un tema que a menudo se evita en la industria del entretenimiento: la menopausia . A sus 56 años, Watts se ha convertido en una voz importante en la conversación sobre esta etapa natural en la vida de la mujer, al compartir su propia experiencia y abogar por la normalización del tema. Su franqueza y honestidad resuenan con muchas mujeres, especialmente en una industria que históricamente ha puesto un gran énfasis en la juventud y la apariencia física.

A través de su nuevo libro “Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause”, Watts comparte su experiencia personal con el envejecimiento y cómo enfrentó los desafíos de esta etapa de la vida, en busca de inspirar a otras mujeres a sentirse empoderadas y comprendidas.

¿Por qué Naomi Watts decidió hablar públicamente sobre la menopausia?

La decisión de Naomi Watts de hablar sobre su experiencia con la menopausia , incluyendo la menopausia precoz que experimentó a los 36 años, surge de la necesidad de romper el estigma y la vergüenza que a menudo rodean a este tema. En una industria como Hollywood, donde el envejecimiento femenino es históricamente un tema delicado, Watts sintió la necesidad de compartir su vivencia para ayudar a otras mujeres a sentirse menos solas y más informadas.

Su libro, “Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause” (Me atrevo a decirlo: Todo lo que me gustaría haber sabido sobre la menopausia), es un testimonio de su compromiso con esta causa.

¿Cómo influyó la menopausia en la vida personal y profesional de Naomi Watts?

La menopausia precoz impactó profundamente a Naomi Watts, tanto a nivel personal como profesional. En una etapa en la que intentaba tener hijos, se encontró lidiando con síntomas como sofocos nocturnos, migrañas, cambios de humor y otros efectos que afectaron su calidad de vida.

Además, en una industria que valora la juventud, Watts sintió la presión de mantener en secreto su condición. Sin embargo, con el tiempo, decidió enfrentar la situación y convertir su vulnerabilidad en fortaleza, además de utilizar su plataforma para generar conciencia y apoyo a otras mujeres.

¿Qué papel jugó Billy Crudup en la apertura de Naomi Watts sobre la menopausia?

La relación de Naomi Watts con su actual esposo, Billy Crudup , jugó un papel fundamental en su apertura sobre la menopausia. Watts relata un momento crucial al inicio de su relación, cuando se sinceró con Crudup sobre su menopausia precoz. La respuesta comprensiva y empática de Crudup fue un punto de inflexión para Watts, quien se sintió vista, escuchada y amada. Este apoyo la impulsó a hablar más abiertamente sobre el tema y a compartir su experiencia con el mundo.

En su libro, Naomi relata ese momento significativo en el que Crudup la hizo sentir aceptada al descubrir su tratamiento hormonal y mostrarle un nivel de comprensión que ella describe como “romántico y transformador”, lo que realmente le inspiró para hacer ver a otras mujeres que tienen derecho a vivir el proceso de transformación en empatía.

¿Por qué es importante hablar de la menopausia en Hollywood?

Naomi Watts explica que hablar abiertamente sobre la menopausia es crucial para romper los estigmas que rodean esta etapa de la vida. A través de su libro y su marca de cuidado de la piel “Stripes Beauty”, busca normalizar las conversaciones sobre el tema y empoderar a las mujeres para que abracen los cambios que trae consigo.

“La menopausia no es el fin, sino una transición hacia una nueva versión de nosotras mismas”, afirma la actriz. En su libro, Watts plantea que esta etapa puede ser una oportunidad para reinventarse y encontrar confianza en lo que realmente importa.

¿Quién es Naomi Watts? Breve biografía

Naomi Ellen Watts nació en Shoreham, Inglaterra, el 28 de septiembre de 1968. De ascendencia galesa por parte de su madre y con un padre ingeniero de sonido que trabajó con Pink Floyd, Watts se mudó a Australia a los 14 años, donde comenzó su carrera en la televisión.

Tras varios papeles en series australianas, saltó a la fama internacional con la película “Mulholland Drive” (2001). Desde entonces, ha participado en numerosas películas aclamadas por la crítica, como “The Ring” (2002), “21 gramos” (2003), “King Kong” (2005) y “Lo imposible” (2012), que le valió una nominación al Óscar. A lo largo de su carrera, ha trabajado con directores como David Lynch, Alejandro González Iñárritu y Peter Jackson, además de acumular nominaciones a premios Oscar y BAFTA.

¿Quién es la actual pareja de Naomi Watts?

Desde 2017, Naomi Watts mantiene una relación con el actor Billy Crudup, conocido por su papel en “The Morning Show”. La pareja contrajo matrimonio en 2023, para consolidar una relación basada en la comprensión y el apoyo mutuo.

¿Cuántos hijos tiene Naomi Watts?

Naomi Watts tiene dos hijos: Alexander “Sasha” Peter, nacido en 2007, y Samuel “Sammy” Kay, nacido en 2008, fruto de su relación con el actor Liev Schreiber, con quien estuvo en pareja durante 11 años hasta su separación en 2016. La actriz también ha compartido cómo ha sido criar a adolescentes mientras navega los cambios propios de la menopausia.

Filmografía de Naomi Watts

A lo largo de su carrera, Naomi Watts ha participado en una amplia variedad de películas que han marcado la industria del cine. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:



Mulholland Drive (2001)

The Ring (2002)

21 Grams (2003)

King Kong (2005)

Lo Imposible (2012)

Birdman (2014)

¿Qué mensaje quiere dejar Naomi Watts?

Con su libro y su activismo, Naomi Watts busca redefinir la narrativa en torno al envejecimiento y la menopausia, al inspirar a mujeres de todas las edades a abrazar los cambios con valentía y autocompasión.

En sus propias palabras: “Cuando dejamos de compararnos con los demás y aceptamos nuestra unicidad, es cuando realmente encontramos nuestro poder”.