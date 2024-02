Pedro Almodóvar responde a críticas de un político en los Premios Goya 2024

El cineasta Pedro Almodóvar tomó la palabra en la ceremonia de los Premios Goya que reconocieron lo mejor del cine español para referirse a García-Gallardo y sus comentarios.

En el escenario, Almodóvar recordó que la receptora del Goya Internacional Sigourney Weaver, dijo las “personas que trabajamos en el cine no podemos ser débiles de corazón.

En este sentido, el cineasta manfiestó, “con la fortaleza de corazón que siento, en una noche de premios y reivindicaciones, me vais a permitir que haga una reivindicación a favor del cine español"-

“Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones para después hacer películas muy malas que no le interesan a nadie. Les está hablando uno de estos señoritos. Pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio: el dinero que los cineasta recibimos como anticipo lo devolveos con creces al Estado a través de nuestros impuestos y de la seguridad social. Además de crear miles de puestos de trabajo”, pronunció Pedro quien recibió los aplausos de la audiencia que respaldó las palabras del director.

Esto ocurrió antes de que el director presentara el último Goya de la gala a Mejor Película, galardón que recibió la cinta La Sociedad de la Nieve que arrasó en la premiación con 12 trofeos de los 13 a los que estaba nominado.

De manera que la “reivindicación”, a favor del cine español de Pedro dio de qué hablar luego de que se viralizara su discurso en los importantes galardones. En el escenario junto a él se encontraban Penélope Cruz, Cecilia Roth, Marisa Paredes y Antonia Sanjuan.

Ganadores de los Premios Goya 2024

-Película: “La sociedad de la nieve”.

-Director: J.A. Bayona por “La sociedad de la nieve”.

-Actor: David Verdaguer por “Saben aquell”.

-Actriz: Malena Alterio por “Que nadie duerma”.

-Actor de reparto: José Coronado por “Cerrar los ojos”.

-Actriz de reparto: Ane Gabarain por “20.000 especies de abejas”.

-Dirección novel: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Actor revelación: Matías Recalt por “La sociedad de la nieve”.

-Actriz revelación: Janet Novás por “O corno”.

-Película iberoamericana: “La memoria infinita” (Chile).

-Película europea: “Anatomía de una caída”.

-Goya de Honor: Juan Mariné.

-Goya Internacional: Sigourney Weaver.

-Música original: “La sociedad de la nieve”

-Canción original: “Yo solo quiero amor” de “Te estoy amando locamente”.

-Guion original: Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

-Guion adaptado: Pablo Berger por “Robot dreams”.

-Película de animación: “Robot dreams”.

-Dirección de producción: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección de fotografía: “La sociedad de la nieve”.

-Montaje: “La sociedad de la nieve”.

-Dirección artística: “La sociedad de la nieve”.

-Diseño de vestuario: “La sociedad de la nieve”.

-Maquillaje y peluquería: “La sociedad de la nieve”.

-Sonido: “La sociedad de la nieve”.

-Efectos especiales: “La sociedad de la nieve”.

-Película documental: “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias”.

-Cortometraje de ficción: “Aunque es de noche”.

-Cortometraje documental: “Ava”.

-Cortometraje de animación: “To bird or not to bird”.