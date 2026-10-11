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¿Por qué Ben Affleck no quiere enamorarse? Esto dijo tras los rumores de romance con Shakira

Cuando su nombre comenzó a ser relacionado con el de Shakira, Ben Affleck dejó claro que el amor no es una prioridad en esta etapa de su vida.

Octubre 11, 2026 • 
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¿Por qué Ben Affleck no quiere enamorarse? Esto dijo tras los rumores de romance con Shakira

Getty Images

Ben Affleck ha atravesado por dos divorcios mediáticos, primero con Jennifer Garner y hace dos años con Jennifer Lopez, y tras protagonizar rumores de un posible romance con Shakira, el actor ha dejado claro cuál es su situación sentimental actual.

En una reciente entrevista, no sólo aclaró los rumores de una posible relación con la colombiana, Ben también dejó claro cuáles son sus prioridades ahora mismo, y tal parece que las citas y el amor, no están en su futuro cercano.

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¿Cómo comenzaron los rumores de romance entre Ben Affleck y Shakira?

Los rumores de un romance entre Ben Affleck y Shakira surgieron después de que Ana Navarro, conductora del programa matutino de The View, revelara que pensó en presentarlos porque ambos estaban solteros.

Incluso comentó la idea con Matt Damon, mejor amigo del actor, para que hiciera de cupido, y la anécdota se viralizó rápidamente en redes sociales y desató especulaciones sobre una posible pareja que nunca se ha confirmado.

Ben Affleck niega los rumores de romance con Shakira

Ben Affleck reaccionó con sorpresa y cierta molestia cuando Entertainment Tonight le preguntó por los rumores de romance con Shakira durante la alfombra roja de su nueva película Animals, en la que comparte créditos con el actor mexicano Luis Gerardo Méndez.

Oigo este tipo de mierda de gente como tú toda mi vida. A menudo oigo rumores, y creo que es solo porque, bueno, ¿cuántos tipos solteros...? Al final, la historia se va... Son solo chismes. Se inventan cosas”.

Affleck aseguró que se enteró de los rumores sobre Shakira a través de la prensa y aclaró que nadie se la ha presentado.

La verdad es que nunca me organizan nada, ni tengo nada... Pero no, eso simplemente no es cierto”.

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¿Por qué Ben Affleck no se quiere enamorar?

Más allá de los rumores con Shakira, Affleck aseguró que no está buscando una relación sentimental, pues actualmente sus prioridades son el trabajo y sus hijos.

No tengo mucho tiempo libre. No ando por ahí buscando pareja”, dijo sobre las citas. “Simplemente no es una prioridad en mi vida”.

Ben agregó que se encuentra plenamente feliz con su vida, tal y cómo está ahora, por lo que el romance y el amor, han pasado a segundo plano: “Sé cuáles son mis prioridades. No se pueden tener dos cosas que sean lo más importante en la vida”, explicó. “Para mí, son mis hijos. Así que eso es lo más importante. Y luego está mi trabajo, que me encanta”.

Sin embargo, también declaró que no se cierra el amor: “Estoy donde estoy, y estoy genial, y quién sabe qué aventuras me deparará la vida. Estoy abierto a ello, pero no estoy intentando perseguir nada”.

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