¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre la salud de Yolanda Andrade? Sus preocupantes palabras

Montserrat Oliver dio detalles sobre el estado de salud de su amiga y compañera, Yolanda Andrade, quien fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023 y aún enfrenta los síntomas de una misteriosa enfermedad.

La presentadora señaló que para ‘Joe’, como es llamada de cariño, ha sido un año muy complicado en cuestión de salud, pues incluso tuvo que viajar a Estados Unidos a finales de 2024 para someterse a más estudios y tener claridad sobre su afección.

“Yolanda, pues como saben ustedes ha pasado un año muy difícil, está mejor en cuestión de que está yendo a muchos tratamientos, está haciendo todo lo que puede para ponerse mejor”, dijo Montserrat Oliver en entrevista con el programa ‘Hoy’.

Sin embargo, a pesar de que ya está recibiendo un tratamiento, aún no tienen certeza sobre cuál es la enfermedad que la está afectando y mermando su calidad de vida.

“Es una enfermedad muy extraña que todavía no sabemos bien, bien, qué es. Ya tiene un poquito de más ánimos, ya está comiendo más porque de repente ya no comía mucho y estaba muy flaquita y yo la verdad sí sufro, me duele verla así”, añadió.

Yolanda Andrade sigue con problemas del habla

A pesar de que Montserrat Oliver reconoció que hay una mejoría en Yolanda Andrade, aún no se resuelven sus problemas del habla, pues desde hace varios meses presentó dificultades para comunicarse verbalmente.

“Lo que está batallando un poco es con el habla, a veces puede hablar mejor a veces es mucho más lenta el habla, no sé qué está pasando y la extraño horrible en el problema, espero que cada día se ponga mejor”.

Asimismo, la conductora de 58 años agradeció todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido Yolanda Andrade durante este tiempo de crisis de salud.

“Gracias a toda esa gente tan hermosa que manda siempre luz, Gracias porque toda esa luz, toda esa buena vibra siempre ayuda”, señaló.

¿Cuándo regresará Yolanda Andrade a ‘Montse y Joe’?

Se tenía previsto que este 30 de enero Yolanda Andrade regresara a la conducción del programa ‘Montse y Joe’. La productora Raquel Rocha confirmó que se han tomado medidas para facilitar su regreso sin afectar su salud.

“Ya está mucho mejor, evidentemente no todos los días son buenos, hay días en los que sí tiene que quedarse en casa a reposar. Tiene ganas de salir adelante y ese espíritu que la caracteriza de ‘echada pa’lante’ no la va a parar”, declaró Raquel Rocha a los medios de comunicación.

Sin embargo, parece que no fue así, pues Montserrat Oliver compartió en sus historias de Instagram un video donde señala lo mucho que explica a Yolanda Andrade, quien, al parecer, no está en el foro.