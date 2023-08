Talina Fernández escribió una emotiva carta a sus hijos antes de morir

Talina Fernández era una de las presentadoras más queridas del espectáculo en México, y su muerte fue lamentada por muchos cuando sucedió el pasado 28 de junio de este año.

Hoy, a dos meses de su fallecimiento, su hijo menor, Patricio Levy, reveló que él y sus familiares recibieron una carta con las últimas palabras de parte de la “Dama del Buen Decir”.

¿Cuál fue el último mensaje de Talina Fernández para sus hijos?

El hijo menor de doña Talina compartió que su madre tenía todo en orden, incluyendo su última voluntad, para el momento en el que faltara.

“Dejó una carta escrita con su puño y letra”, reveló al programa Hoy día, en una entrevista transmitida el 23 de agosto.

Hijo de Talina Fernández revela que la conductora hizo cambios a su testamento Instagram

‘Pato’, como es conocido, reveló el mensaje que les dejó la conductora: “Chaparros, si están leyendo esto es porque yo ya estoy en las nubes tocando el arpa, y seguramente los querubines están hartos de escucharme tocar el arpa”.

Además, Levy agregó que en la carta, su madre les explicó las razones por las que decidió que su testamento quedara como lo hizo.

Al respecto, aclaró que ni su hermano, Coco Levy, ni sus sobrinos, hijos de la fallecida Mariana Levy, están peleando por cómo se repartió la herencia de Talina Fernández.

“De lo que yo vi, nadie está buscando pelea. O sea, si alguien dice: ‘A mí me gusta ese cuadro, ¿me lo puedo llevar’, ‘llévatelo’”, comentó Pato. “Nadie está en ningún (ánimo) de pelearse. Ellos dicen: ‘Si Babi (como llamaban a su madre y abuela) lo quiso así, todos contentos, felices. Hasta ahorita no hay ni un problema, y no creo que lo vaya a haber”.

Las cenizas de Talina Fernández ya descansan en Acapulco Instagram @talinafernandezoficial

Los nietos de doña Talina – María, Paula y José Emilio, hijos de Mariana Levy – recibieron parte de la herencia de su abuela en partes iguales.

Por su parte, Coco Levy quedó como albacea de la fortuna de su madre, para encargarse de que todo se reparta como lo pidió la conductora.