Tom Cruise está celoso de Ben Affleck; esto le pidió a Ana de Armas

Medios internacionales revelaron las intenciones de Ben Aflleck de volver con Ana de Armas, luego de su separación con Jennifer Lopez. Ben y Ana ya habían sido pareja en el pasado y supuestamente aún siente atracción por ella, sin embargo, ahora la actriz es novia de Tom Cruise.

Una fuente dijo al medio RadarOnline que Tom Cruise le ha pedido a su novia que mantenga su distancia con su ex Ben Affleck, quien no ha dejado de buscar a la cubana, lo que ha generado molestia del actor de Top Gun.

Según lo que informó la fuente, Tom Cruise desconfía de Ben. “Tom es muy territorial y no le gusta la idea de que Ben ande husmeando. Digámoslo así: Tom confía en Ana, pero no en Ben más allá de lo que puede... en lo que respecta a Tom, Ben debería respetar los límites y no meter las narices donde no debe”.

También añadió, “Ben y Ana terminaron su relación como amigos y prometieron que seguirían así... últimamente, ha estado contactándola para intentar ver qué pasa y posiblemente pasar el rato cuando estén en la misma ciudad”.

Ben Affleck se estaría sintiendo solo desde que terminó con Jennifer Lopez, y aseguran que está en un momento muy vulnerable. “Ben jura que no intenta robarle a Ana, pero valora su amistad, y ahora mismo se siente muy solo”.

Por su parte, de acuerdo con dicha fuente, “Tom Cruise no quiere que nada ni nadie arruine lo que tiene con Ana, y no tiene miedo de confrontar a Ben por esto. Ben se lo toma con naturalidad, pero lo cierto es que nunca pudo cerrar el tema tras su separación. Quiere el mismo tipo de contacto y franqueza con Ana que con su ex esposa Jennifer Garner. Para Cruise, sin embargo, eso es pasarse de la raya”.

Ben y Anna fueron pareja de 2020 a principios de 2021; el flechazo sucedió en 2019 durante el rodaje de la película Deep Water, sin embargo, terminaron por diferencias en sus estilos de vida y la presión mediática ya que su relación fue pública especialmente durante la pandemia.