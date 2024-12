Victoria Ruffo reacciona a los dichos de Eugenio Derbez sobre Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’

Eugenio Derbez está en el ojo del huracán desde hace unos días luego de criticar la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’, sin embargo, lo que pocos esperaban es que la expareja del comediante, Victoria Ruffo, saliera en su defensa.

La actriz de teatro y telenovelas ha sido muy dura con sus comentarios hacia Eugenio Derbez en el pasado, sin embargo, en esta ocasión señaló que el padre de su primogénito tiene todo el derecho de dar su opinión.

Aunque no quiso ahondar en detalles, sí se tomó un momento para reaccionar al escándalo mediático del que Eugenio Derbez es protagonista.

Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez Instagram @ederbez / @victoriaruffo

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gomez?

Eugenio Derbez estuvo en un podcast con Gaby Meza, donde describió la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’ como “indefendible”, y aseguró que a la gente le da miedo hablar sobre la actriz de 32 años.

“Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto?’ (…) yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto’, siento que en Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta”, dijo el actor y comediante.

Selena Gomez le respondió a través de TikTok: “Entiendo tu punto de vista… Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

Poco después, Eugenio Derbez se disculpó a través de un escrito en la red social china donde le aseguró a la joven que admira su carrera y su buen corazón.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

PD: Yo discierno con Gaby, Selena seguramente sabía lo que estaba cantando.#EmiliaPerez pic.twitter.com/Uwnt0mS2NL — Boris Esteban Bernal (@borisestebanbe) December 7, 2024

Victoria Ruffo reacciona a los ataques a Eugenio Derbez

Las palabras de Eugenio Derbez provocaron un verdadero escándalo, incluso comenzó a circular el rumor de que había perdido millones de seguidores en Instagram por sus comentarios.

Poco después, el comediante anunció su retiro temporal del espectáculo a partir de enero: “Mi vida es muy caótica, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘yo ya no puedo, ya necesito parar, no tengo vida”, declaró el famoso.

Victoria Ruffo fue captada en las inmediaciones del Teatro Silvia Pinal, donde se presenta con la obra ‘Las Leonas’, ahí fue cuestionada sobre su opinión de la polémica de la que es blanco Eugenio Derbez y la actriz señaló que, en su opinión, el productor no le hizo ningún daño al expresarse y tiene derecho a tener una opinión.

“Yo creo que todos somos libres de comentar y de tener una opinión con respecto a lo que sea, un cuadro, una película, una novela, un libro”, dijo la intérprete de 62 años.

Sin embargo, detalló que no por eso está de lado de Eugenio Derbez y en contra de Selena Gomez, además de que no ha visto la película.

“No es solidarizarme, creo que todos tenemos una boca, unos ojos y unos oídos y podemos decir lo que sentimos, ¿no?, no lo veo mal, (a Selena) nunca la he visto, he escuchado algo de sus canciones, pero nunca la he visto en un trabajo actuar, no podría decirse si (su actuación está) bien o mal”, detalló.

“Yo cuando voy al cine o voy al teatro, yo no voy como actriz, voy como espectadora y me siento con la capacidad de poder decir si sí me gustó o no me gustó, pero como espectadora, si te pones a criticar como actriz, pues yo creo que no debe de ser”, añadió.

También envió un mensaje para que las personas sean más comprensivas y entender que hay situaciones y personas diferentes.

“Hay que ser felices y hay que entender a la gente y las situaciones, está el mundo tan de cabeza por todos lados, que no debe ser más accesible para todas las cosas”.