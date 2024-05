Las CARAS del emprendimiento: Claudia Reyes

Claudia Reyes es una health coach en cambio de hábitos, topología y chef basada en plantas, y actualmente esta haciendo su segunda carrera la cual es nutrición. Su camino hacia este enfoque de vida saludable comenzó tras enfrentarse a problemas de salud personales. Motivada por su propia experiencia que la llevo a, abrir una cuenta en Instagram “Clau en balance”, donde busca ayudar a personas que enfrentan desafíos a través de la alimentación, compartiendo recetas y consejos.

A través de su cuenta, busca abrir su cámara para brindar apoyo a aquellos que se enfrentan a situaciones similares a las suyas. Su objetivo es promover la salud , destacando la importancia del origen de los alimentos que consumimos.

Aires de Campo, le ha hecho una invitación a una iniciativa dedicada a mejorar la vida de sus consumidores. Este reto llamado “Hazlo por ti”. tiene una duración de cinco semanas y cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye un médico funcional, un psicólogo, un entrenador y otra nutrióloga. A través de estudios como “Organics”, Claudia se comprometió con sus hábitos alimenticios, eliminando alimentos como lácteos y gluten, sin descuidar el aspecto emocional.

Claudia ha hecho de lo orgánico una parte central de su vida, tanto en su manera de comer como en su marca propia. A través de su marca “Healthy Clau”, se dedica a ofrecer productos saludables libres de conservantes y aditivos. Esta elección no solo se basa en su propia salud, sino también en el bienestar de su familia y en la idea de dar opciones nutritivas a sus seguidores.

Einar González

¿Cómo empezaste?

Empecé con una cuenta de Instagram, tanto para crear conciencia entre la gente a mi alrededor, como para hacerlos conscientes de que no podemos depender únicamente de medicamentos, y que, sin importar las circunstancias, no debemos permitir que la depresión nos domine. Busco acompañar a mis seguidores en sus padecimientos. Además, comencé a crear productos de mi marca, que se llama Healthy Clau, la cual se enfoca en ofrecer alimentos lo más limpios posible.

¿Qué fue lo primero que hiciste para lanzar Healthy Clau?

Empecé ya que cuando iba al supermercado veía los ingredientes que tenían los productos y muchas veces no entendía qué contenían realmente. Así que decidí crear una granola, salsas, empanizadores y algunas especias, todas libres de conservadores, sin aditivos, sin colorantes y libres de tóxicos. Aunque comenzó siendo para mí como algo artesanal, poco a poco empecé a hacer mis propios productos y los fui subiendo a mi cuenta, y a la gente les gustaron.

¿Cuál fue el reto más grande con tu marca?

El que no se encuentre en supermercados grandes es un reto. Al emprender, a veces queremos que nuestro emprendimiento esté en todas partes, pero con el tiempo me di cuenta de que no importa cuánta gente alcance si no que lo que realmente importa es que a la gente a la que llegue, pueda ayudarla y que entiendan qué están consumiendo. Sin duda, me encanta que a raíz de esto y de lo que creo con mis ingredientes, le puedo ayudar a otras personas a estar sanas.

¿Cuál es la conexión entre el reto con Aires de campo y tu propia marca?

Aunque no se mezclan directamente, durante el reto no había nada frito y yo lo complementaba con algunos de mis productos, como el empanizador, pero en su mayoría consumo productos de Aires de campo.