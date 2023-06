A cuatro años de la partida de la actriz Edith González, su viudo Lorenzo Lazo honró su memoria con una misa que se llevó a cabo en una iglesia en la zona de Polanco en la Ciudad de México. Cabe mencionar que Constanza Creel no asistió debido a que según su tío Víctor González, la joven de 18 años está “distanciada”, de su familia materna, desde que vive con su papá, el político Santiago Creel.

A la ceremonia se dieron cita amigos y familiares de la actriz que acompañaron a Lorenzo Lazo a recordar a Edith González. El economista habló con la prensa y agradeció las muestras de afecto que ha recibido desde la muerte de la actriz.

“A nombre de las familias Lazo González, González Fuentes, Creel González, y de parte de la familia Lazo de la Mora y Lazo Margain, les agradecemos a todos ustedes que estén pendientes, que mantengan el recuerdo de Edith en sus corazones, en sus transmisiones, en sus publicaciones”, comentó.

Viudo de Edith González confesó por qué Constanza Creel no asistió a la misa de su mamá

Lorenzo Lazo se sincera sobre cómo enfrenta el duelo de la pérdida de Edith González

“Ella entregó su vida para eso y tanto lo dio que hoy, cuatro años después, sigue en el recuerdo de ustedes, en el recuerdo de la gente, y las muestras de cariño que hemos recibido, enorme encuentro de cariño”, añadió Lorenzo en declaraciones retomadas por Ventaneando.

“La vida es para adelante, y los recuerdos lo hacen a uno caminar con la satisfacción de haber dado lo mejor y de haber recibido lo mejor”, dijo a las afueras de la parroquia.

“Tenemos la conciencia en paz, porque sabemos que en todo momento la relación fue positiva, entregamos buenas cuentas y está descansando en el mejor lugar, en el lugar en el que está su padre y en el lugar en el que está la bebé que perdimos”.

¿Qué dijo Lorenzo sobre la ausencia de Constanza Creel?

“Hay compromisos de trabajo, académicos por los que no pudo estar, pero hablamos. Y esas misas recuerdos y sentimientos están permanentemente en el corazón”.

Asimismo, habló de la relación que tiene con el hermano de su esposa. “Fuimos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia. Compartimos el amor, el cariño, el recuerdo y la emoción de haber compartido la vida, él como hermano y yo como marido de Edith. Este es el homenaje que yo le doy”.

Al final de la conversación con los medios, Lorenzo puntualizó, “Edith no me encargó nada, me hago responsable de lo que me toca y parte de eso es guardar con respeto su recuerdo”.