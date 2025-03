Galilea Montijo rompe el silencio tras su accidente en Mazatlán: ‘Me duele’

Galilea Montijo reapareció en su cuenta de Instagram luego del doloroso tropezón que la hizo caer de “sentón” mientras bajaba de un carro alegórico en pleno Carnaval de Veracruz y esto fue lo que dijo: ¿cómo está tras su accidente viral?

Este 03 de marzo, Galilea Montijo acaparó las principales tendencias de búsqueda en plataformas como X y TikTok luego de que comenzara a circular un preocupante video en el que se ve cómo, a pesar de que su novio Isaac Moreno la ayudó a bajar de un carro alegórico, la conductora de “Hoy” sufrió una aparatosa caída que fue captada con todo detalle por los asistentes al Carnaval de Mazatlán.

“La Gali” optó por guardar silencio a pesar de que muchas personas le preguntaron sobre su salud y fue hasta hace unas horas que, finalmente, compartió un revelador video en sus historias de Instagram en el que aclaró qué le pasó realmente, por qué se tropezó y cómo se encuentra tras caer “de sentón”: ¡esto fue lo que dijo!

¿CÓMO ESTÁ GALILEA MONTIJO TRAS SU ACCIDENTE EN EL CARNAVAL DE MAZATLÁN?

En la grabación que Galilea Montijo posteó recientemente en Instagram y que pronto circuló en plataformas como X y TikTok, la conductora de televisión se tomó un tiempo para agradecerle a todas las personas que preguntaron por su salud al tiempo que compartió más detalles de su terrible accidente.

“Se me atoró el vestido en el tacón, resbalé. Me duele un poquito el pie izquierdo”

A decir de Montijo , la culpa la tuvo su vestido largo de tela transparente ya que, en efecto, se le atoró en uno de sus tacones y esto la hizo resbalar, lo que sí le ocasionó una ligera lesión en su pie que aún le duele; sin embargo, reconoció que el tropezón pudo haber terminado con un peor resultado de no haber sido por “su Lord”, Isaac Moreno.

@tendenciaspopmx Galilea Montijo habla de su caída durante el desfile en el Carnaval de Mazatlán galileamontijo maztlan carnaval viral ♬ sonido original - Tendencias Pop Mx

“Gracias de verdad, Mazatlán, por todo su cariño. Cinco horas de recorrido, 10 kilómetros. La pasé increíble, gracias por todos sus gritos, sus cariños, sus apapachos. Me voy muy, muy contenta”, comenzó a decir la tapatía antes de hablar de su caída.

“Ya cuando me iba a subir al carro, que era el que nos trae al hotel, pues se me atoró el vestido en el tacón, resbalé. Me duele un poquito el pie izquierdo. Gracias por preguntar y preocuparse (…) tenía a lado a mi Lord (Isaac Moreno) que me alcanzó a detener para que la caída no fuera más aparatosa”, expresó la famosa entre risas.

🚩 ACCIDENTE: GALILEA MONTIJO se CAE DE SENTÓN en Carnaval de #Mazatlan 🥺



La conductora Galilea Montijo sufrió una aparatosa caída durante su participación en el Carnaval de Mazatlán#GalileaMontijo #Carnaval2025 #Sinaloa #CarnavalDeMazatlan #ProgramaHoy pic.twitter.com/yfPQRyyvoF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 3, 2025

¿QUÉ SE VE EN EL VIDEO DE LA CAÍDA DE GALILEA MONTIJO EN MAZATLÁN?

Como te comentamos en Caras, Galilea Montijo -de 51 años de edad- se cayó “de sentón” al bajar de un carro alegórico en plena celebración del Carnaval de Mazatlán este domingo 02 de marzo.

En la grabación se ve cómo la conductora de “Hoy” , ataviada con una corona, un vestido blanco largo con detalles de pedrería y unas sandalias de tacón alto, baja con cuidado las escaleras del vehículo; sin embargo, en cierto momento pierde el equilibrio y cae “de sentón”.

Montijo, quien en todo momento fue apoyada por su novio Isaac Moreno, tomó el incidente con buen humor e incluso se le escaparon unas risas mientras un miembro del staff corrió a prestar apoyo... ¡a veces la ropa nos traiciona!