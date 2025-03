¿Qué hace feliz a Gerard Piqué? El ex de Shakira reveló su plan perfecto (y no incluye a Clara Chía)

Tras su retiro del fútbol, Gerard Piqué ha encontrado nuevas formas de disfrutar la vida lejos de las canchas y de los reflectores mediáticos que lo persiguen desde su separación con Shakira. En una reciente entrevista con el youtuber Spursito, el exjugador del FC Barcelona reveló cuál es su plan ideal para relajarse y sentirse pleno, y sorprendentemente, no incluye a su actual pareja, Clara Chía.

¿Cuál es el plan perfecto de Gerard Piqué para ser feliz?

En la segunda temporada de “Spursito & Company”, Piqué habló sobre su vida después del fútbol y de cómo disfruta los momentos de tranquilidad.

“Tengo la gran suerte de tener una casa en la Cerdanya. Lo que me hace más feliz es ir, encender el fuego y no hacer nada. Poner Netflix y ver una serie en un día. Eso es la hostia. Comer fuet y ya está. No necesito nada más”, confesó el exfutbolista.

La declaración de Piqué ha llamado la atención , pues deja ver una faceta más tranquila y sencilla en contraste con la imagen mediática de empresario y figura pública que ha mantenido en los últimos años.

¿Qué representa la casa de la Cerdanya para Gerard Piqué?

La vivienda que menciona Piqué está ubicada en el norte de Cataluña, en la exclusiva región de la Cerdanya. Esta propiedad, adquirida cuando todavía era pareja de Shakira, es un refugio donde el exjugador se desconecta del bullicio de Barcelona y disfruta de su privacidad.

La casa, que en su momento costó cuatro millones de euros, cuenta con siete habitaciones y siete baños, además de amplias instalaciones que le permiten disfrutar de la tranquilidad del lugar.

¿Qué ha sido de Gerard Piqué tras su retiro del fútbol?

Luego de su retiro oficial del FC Barcelona en 2022, Gerard Piqué se ha mantenido activo en el mundo de los negocios y el entretenimiento. Su más ambicioso proyecto, la “Kings League”, ha revolucionado el concepto del fútbol de exhibición, al fusionar el deporte con el contenido digital y la participación de creadores de contenido como Ibai Llanos.

A pesar de su nuevo rol como empresario, Piqué ha preferido mantener un perfil más bajo en los últimos meses, alejado de la polémica que rodeó su separación con Shakira y su relación con Clara Chía.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Shakira y Gerard Piqué?

Aunque la relación entre Shakira y Gerard Piqué fue una de las más mediáticas y duraderas del panorama internacional, nunca llegaron a casarse. La pareja mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente 12 años, desde que se conocieron en el Mundial de Sudáfrica en 2010 hasta su separación en 2022. Durante estos años, construyeron una familia y compartieron numerosos momentos públicos y privados, pero optaron por no formalizar su unión a través del matrimonio.

¿Cuántos hijos tienen Shakira y Gerard Piqué?

Fruto de su relación de 12 años, Shakira y Gerard Piqué tuvieron dos hijos: Milan Piqué Mebarak, nacido el 22 de enero de 2013, y Sasha Piqué Mebarak, nacido el 29 de enero de 2015. Ambos hijos han sido protagonistas indirectos de la mediática separación de sus padres y actualmente residen en Miami junto a Shakira, tras el acuerdo de custodia alcanzado por la ex pareja.