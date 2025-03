Quién es Bella Ramsey, la actriz de ‘The Last Of Us’ que fue diagnosticada con autismo

Bella Ramsey, la joven protagonista de la serie ‘The Last of Us’, reveló que tiene autismo, un diagnóstico que ha sido liberador para ella pues, según explicó, le permite ser más tolerante consigo misma.

La actriz contó en entrevista con una revista internacional, que fue durante el rodaje de la primera temporada de la mencionada serie en 2022, que un compañero del equipo, cuya hija tiene autismo, se fijó en la forma de actuar de la actriz y vio similitudes con los síntomas de su hija.

La intérprete de 21 años solicitó una evaluación, afirmando que era algo que siempre se había preguntado sobre sí misma.

“Me permite vivir el mundo con más tolerancia hacia mí mismo, al no poder realizar las tareas cotidianas fáciles que todos los demás parecen poder hacer (...) Mi experiencia al moverme por el mundo es la de una persona autista. No hay razón para que la gente no lo sepa”, dijo en entrevista.

¿Quién es Bella Ramsey?

Isabella May Ramsey nació en Nottinghamshire, Inglaterra, el 25 de septiembre de 2003, y es una actriz de cine, teatro y televisión.

Su carrera despegó de manera internacional gracias a su interpretación de Lyanna Mormont en la serie de HBO ‘Juego de Tronos’, de 2016 a 2019, donde fue elogiada por fans y por expertos por sus dotes actorales.

En 2017 formó parte de la serie ‘The Worst Witch’, donde le dio vida a la protagonista, Mildred Hubble, papel por el que en 2019 ganó un Premio BAFTA.

En febrero de 2021 se anunció que Bella Ramsey interpretaría a Ellie en la adaptación para una serie del videojuego ‘The Last of Us’ junto a Pedro Pascal. En 2022 protagonizó la película ‘Catherine Called Birdy’ para Amazon Prime.

Durante una entrevista con The New York Times, la intérprete se declaró como género fluido y señaló que los pronombres neutros le distinguen con mayor precisión. Después, aclaró que le es indiferente los pronombres que usen para referirse a su persona.

En 2018, en el Día de la Salud Mental, reveló que padecía anorexia nerviosa. El 28 de diciembre de 2018 abrió un canal de YouTube llamado ‘United Hope’, donde cantaba y tocaba la guitarra para interpretar música cristiana.

¿Cuándo se estrena ‘The Last of Us 2’?

La temporada 2 de ‘The Last of Us’, serie basada en el famoso videojuego homónimo de Naughty Dog, se estrenará este 13 de abril de 2025 a través de HBO Max.

“Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, dice la sinopsis.