Timothée Chalamet es considerado el hombre más guapo del mundo

Timothée Chalamet es nombrado como “el hombre más guapo del mundo” en 2023, según los resultados de la encuesta anual de la plataforma TC Candler. Aunque en 2022 el actor británico Henry Cavill encabezó la lista, este año Chalamet se llevó el primer lugar, superando a otros galanes destacados como Jason Momoa, Zac Efron, Chris Hemsworth y Harry Styles.

Este reconocimiento llega en un año significativo para Timothée Chalamet, tanto en lo profesional como en lo personal. El actor protagonizó con éxito la película “Wonka”, que conquistó la taquilla cinematográfica con una recaudación que superó los 100 millones de dólares a nivel global. Su actuación en la cinta lo consolidó como una figura destacada en la industria del cine .

Además de sus logros en la carrera actoral, Chalamet también experimentó un renacer en el ámbito sentimental al iniciar una nueva relación amorosa con la empresaria Kylie Jenner . Este cambio en su vida personal ha añadido un toque especial a su destacado año.

Cabe destacar que TC Candler, la plataforma encargada de realizar la encuesta desde 1990, destaca por ser un referente en la evaluación de la belleza a nivel global. Las votaciones, que comenzaron hace unos meses, reflejaron la preferencia del público hacia Timothée Chalamet como el hombre más guapo del año. Acompañando a Chalamet en la lista se encuentran nombres destacados como Henry Cavill, Keung To, Ni-Ki, Lucien Laviscount, Austin Palao, Zhang Zhehan, Bang Chan, Halil Ibrahim Ceyhan y V de BTS.

Timothée Chalamet, una promesa del cine

Timothée Chalamet es un destacado actor franco-estadounidense nacido el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York. Inició su carrera actoral en cortometrajes, pero alcanzó la fama con su participación en la serie de televisión “Homeland” en 2012. Desde entonces, Chalamet es uno de los talentos más prometedores y versátiles de la industria del entretenimiento.

Timothée Chalamet es conocido por su participación en películas aclamadas como “Call Me by Your Name” (2017), que le valió su primera nominación al Oscar, y “Lady Bird” (2017). Su talento actoral ha sido elogiado tanto por la crítica como por el público, y su enfoque en proyectos cinematográficos significativos ha contribuido a su creciente reconocimiento en la industria.

Además de su éxito en la pantalla, Chalamet ha demostrado ser una figura carismática y admirada en el ámbito personal. Su elección como el hombre más guapo del mundo en 2023 por la plataforma TC Candler es un testimonio adicional de su atractivo y popularidad a nivel global. Con el tiempo, Timothée Chalamet ha dejado una marca distintiva en el mundo del entretenimiento y continúa siendo una figura destacada en la escena cinematográfica internacional.