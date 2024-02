Timothée Chalamet revela cuál es el consejo que le dio Leonardo Di Caprio para tener éxito y él podría romper

Previo al estreno de Dune: parte dos y luego de varias semanas de gira junto al elenco de la película, Timothée Chalamet mantuvo una íntima conversación con el New York Times, en la que confesó que al inicio de su carrera Leonardo Di Caprio le dio algunos consejos.

Las sugerencias tendrían como propósito garantizarle una trayectoria artística exitosa, razón por la que Timothée en primera instancia pretendió seguir este instructivo al pie de la letra.

No obstante, con el paso del tiempo y conociendo un poco mejor el mundo de Hollywood, Chalamet considera que hay una regla en específico que podría romper, incluso si va en contra de lo que Di Caprio cree indispensable para poder alcanzar una vida plagada de logros.

Cuáles son los consejos que Leonardo DiCaprio le dio a Timothée Chalamet al iniciar su carrera

En diversas ocasiones Timothée Chalamet ha contado una de sus experiencias con Leonardo Di Caprio, a quien conoció cuando se involucró de lleno en la industria de la actuación.

El artista se habría acercado a él para darle una serie de consejos que, según dijo, le garantizaban alcanzar el éxito. “Ni películas de superhéroes ni drogas duras”, fue la sugerencia que le externó.

Leonardo Di Caprio le aconsejó a Timothée Chalamet no participar en películas de superhéroes Getty

Esta es la regla que Timothée podría romper

Sobre qué tanto tomó en cuenta los consejos de Leonardo Di Caprio, Timothée dijo al diario estadounidense que hasta el momento ha seguido ambas sugerencias, aunque recientemente ha tenido en mente que podría descartar una de ellas y comprobar por sí mismo qué tan cierto es lo que su colega le dijo.

Según Timothée Chalamet, no está seguro de querer descartar del todo las películas de superhéroes, pues además de que le gusta verlas, una de estas historias fue su inspiración para querer convertirse en actor.

“La película que me hizo querer actuar fue justamente una de superhéroes: Batman, el caballero de la noche”, reveló el actor de Call Me By Your Name. Finalmente, agregó que consideraría participar en uno de estos proyectos. “Si el director fuera genial, si el guión fuera genial, tendría que pensarlo”.