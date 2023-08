La sorpresiva razón tras la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, según una fuente del cantante

Lo que empezó como una de las relaciones más estables en la industria de la música urbana, cerró su ciclo. Y Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su ruptura y, por ende, el fin de su compromiso. Las cosas se complicaron cuando hubo rumores de que Rauw le fue infiel a la española con la modelo Valeria Duque. Estos tres involucrados en el escándalo se pronunciaron al respecto, y ahora salen a la luz las presuntas razones por las que Rauw Alejandro y Rosalía decidieron terminar.

¿Esta es la razón por la que terminaron Rosalía y Rauw Alejandro?

Primero, para desmentir cualquier especulación entorno a su separación, Rauw Alejandro expresó, “sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuir viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Después salió Rosalía a decir, “yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Lo que ahora se dice es que uno de los dos quería ‘darle un giro a su carrera’, y una relación de esa índole se vería como un obstáculo. Un amigo de Rauw Alejandro habló con un medio (vía Sport) para mencionar que “Rauw no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido infiel, habría sido ella. Él nunca”.

Esta fuente añadió que buscan enaltecer más a la cantante española en su carrera: “sentían que [Rauw] la estaba bajando de nivel, que no estaba a su altura. Quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian. Quieren llevarla a Hollywood”.

Y habría sido Rosalía quien impulsó la separación: “Alejandro era un estorbo para su proyecto profesional, porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo. Ella ha acabado cansándose de todo y ha sido la que ha tomado la decisión”.

Recordemos que la ahora ex pareja sacó tres canciones, siendo una de las colaboraciones más esperadas. Pero verdaderamente la gran noticia fue que Rauw Alejandro le pidió matrimonio a Rosalía; la española lo compartió en redes sociales e internet explotó.