Los momentos más memorables de Emma Stone en los Oscar 2024: de su vestido roto al guiño a Taylor Swift

Emma Stone se coronó como Mejor Actriz en la entrega 96 de los Oscar gracias a su memorable actuación en Poor Things, dirigida por Yorgos Lanthimos. Al momento de subir al escenario para recibir el premio, Emma protagonizó un significativo discurso plagado de emoción y felicidad por haber conseguido la estatuilla.

Además de las palabras que proclamó, la actriz regaló a los asistentes una serie de divertidos instantes que rápidamente se viralizaron gracias a su espontaneidad.

El inolvidable discurso de Emma Stone al ganar el Oscar a Mejor Actriz

Luego de un merecido homenaje cortesía de algunas de las actrices que se han llevado la estatuilla a Mejor Actriz en entregas pasadas, Emma Stone fue anunciada como la ganadora del Oscar 2024. Esto tomó por sorpresa a la artista, pues al ser captada por la cámara no pudo disimular su confusión mientras trataba de procesar el hecho de que nuevamente había conseguido el premio.

Posteriormente se dispuso a subir al escenario, momento en el que se percató de que su vestido se había roto, aparentemente mientras bailaba con Ryan Gosling. “Mi vestido está roto”, dijo la actriz y mostró que el cierre del diseño firmado por Louis Vuitton había dejado de funcionar, por lo que necesitaba sujetarlo frecuentemente con una de sus manos para evitar que se siguiera abriendo.

Colegas de Emma Stone le ayudaron a solucionar el inconveniente con su vestido Getty

El guiño a Taylor Swift oculto en el discurso de Emma Stone

Después de recapitular a los profesionales que participaron en la creación de Poor Things, Emma Stone mencionó a la persona más importante de su vida y en un amoroso gesto, le dedicó el premio. Se trata de Louise, su pequeña hija con David Lawrence, quien la acompañó en esta noche tan importante para su carrera.

“I love you bigger than the whole sky”, pronunció Emma Stone, frase que citó de la canción Bigger Than the Whole Sky, escrita e interpretada por Taylor Swift. Este gesto, además de ser una muestra de amor por su primogénita, fue también una referencia a la cantante, quien es su amiga cercana desde hace varios años y, se dice, ha inspirado algunos fragmentos para componer nuevos temas.